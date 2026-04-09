احتياطيات النقد الأجنبي في الصين تتراجع إلى 3.34 تريليون دولار رغم استقرار الاقتصاد

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي الصينية أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين بلغت 3.3421 تريليون دولار أمريكي في نهاية مارس 2026، مسجلة انخفاضًا قدره 85.7 مليار دولار، أي ما يعادل 2.5% مقارنة بمستويات نهاية فبراير الماضي.



وأوضحت الهيئة أن مؤشر الدولار الأمريكي سجل ارتفاعًا خلال مارس الماضي، فيما تراجعت أسعار الأصول المالية العالمية الرئيسية، متأثرة بالظروف الاقتصادية العالمية والسياسات النقدية للاقتصادات الكبرى وتوقعات الأسواق المالية، وهو ما ساهم في الضغط على حجم الاحتياطيات.

وأشارت البيانات إلى أن التأثيرات المجمعة لتقلبات أسعار الصرف وتغيرات أسعار الأصول المالية أدت إلى الانخفاض الملحوظ في الاحتياطيات خلال الشهر الماضي، رغم استمرار جهود الصين للحفاظ على استقرارها المالي.

وأكدت الهيئة أن الاقتصاد الصيني سجل أداءً مستقرًا ونموًا مستدامًا خلال الفترة المذكورة، مدفوعًا بزخم تنموي جديد وجودة نمو أعلى، وهو ما وفر دعمًا قويًا للحفاظ على استقرار حجم احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد.