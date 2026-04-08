حملة مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بمدينة العاشر من رمضان.. صور

نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، حملة ميدانية موسعة استهدفت إزالة الإشغالات والتعديات بعدد من المناطق الحيوية، في خطوة تستهدف ضبط الشارع وتحسين المظهر العام وتيسير الحركة المرورية.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتكليفات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، بشأن التعامل الفوري مع المخالفات والحد من المظاهر العشوائية.

وشاركت في الحملة إدارات الإشغالات والتعديات، والأمن، والحركة والمعدات، والنظافة والتجميل، والأحياء السكنية، بالتنسيق مع شرطة التعمير، ومباحث التعمير، وشرطة المرافق، حيث استهدفت مناطق الموقف الجديد ومحيط الباعة الجائلين، إلى جانب حي النور والرواد وعدد من المواقع الحيوية الأخرى.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التروسيكلات المستخدمة في تجميع وفرز الخردة، وتروسيكل لبائع جائل بالطريق العام، إضافة إلى التحفظ على موازين طبلية وحساسات خاصة بالباعة الجائلين، مع إيداع المضبوطات بمقر الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تم ضبط ورشة نجارة مخالفة بالقطعة رقم (٣٠٠) قطاع (د) بحي النور، والتحفظ على محتوياتها، إلى جانب رفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمناطق المستهدفة، بما يعيد الانضباط للشوارع ويسهم في تحسين الحركة داخل المدينة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى استمرار تنفيذ الحملات بشكل دوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشددًا على التعامل الحاسم مع أي تعديات أو مظاهر غير منظمة.