الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

نزل 32 قرشًا في أسبوع.. الدولار يسجل 53.08 جنيه

محمد يحيي

هبط سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم الخميس 9-4-2026 بالتزامن مع انتهاء العمل في البنوك المصرية قبل قليل.

الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار 32 قرشًا علي الأقل من قيمته أمام الجنيه مع انتهاء العمل في البنوك اليوم وبالمقارنة بما كان عليه مطلع الأسبوع الجاري.

سعر الدولار مقابل الجنيه

الجنيه يصعد

وصعدت قيمة الجنيه بالتزامن مع وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية و إيران قبل يومين.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي 53.08 جنيه للشراء و 53.18 جنيه للبيع.

أقل سعر 

وسجل أقل سعر دولار 52.99 جنيه للشراء و 53.09 جنيه للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني.

سعر الدولار اليوم

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 53 جنيه للشراء و 53.1 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه 53.05 جنيه للشراء و 53.15 جنيه للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول،الكويت الوطني، فيصل الإسلامي، بيت التمويل الكويتي".

أغلب سعر البنوك

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 53.08 جنيه للشراء و 53.18 جنيه للبيع في بنوك "المصري لتنمية الصادرات، أبوظبي الأول، التعمير والاسكان، الأهلي الكويتي،العقاري المصري العربي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

اعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار 53.1 جنيه للشراء و 53.2 جنيه للبيع في بنوك " نكست، HSBC، سايب".

سجل ثاني أعلي سعر دولار  53.09 جنيه للشراء و 53.19 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، ميد بنك، العربي الإفريقي الدولي،المصرف المتحد،المصري الخليجي، مصر، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي،التنمية الصناعية، الأهلي المصري".

وظائف تقلل خطر الإصابة بالخرف
طريقة عمل كورنيه الشاورما في 10 دقائق.. وصفة سريعة وشهية

خير في أرض التجلي.. السيول ترسم لوحات من الجمال بوديان سانت كاترين | شاهد

