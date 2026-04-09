أقل سعر للدولار اليوم الخميس في 10 بنوك.. تعرف عليه

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا اليوم، الخميس، حيث قدمت بعض البنوك أسعار شراء وبيع تنافسية للمواطنين، في ظل تحسن مؤشرات السوق وتراجع الطلب على العملات الأجنبية.



وفيما يلي أسعار الدولار في 10 بنوك رئيسية اليوم:

بنك البركة: 53.17 جنيه للشراء – 53.27 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 53.17 جنيه للشراء – 53.27 جنيه للبيع.

بنك الإمارات دبي الوطني: 53.17 جنيه للشراء – 53.27 جنيه للبيع.



البنك التجاري الدولي (CIB): 53.27 جنيه للشراء – 53.37 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 53.27 جنيه للشراء – 53.37 جنيه للبيع.

بنك مصر: 53.27 جنيه للشراء – 53.37 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 53.27 جنيه للشراء – 53.37 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 53.20 جنيه للشراء – 53.30 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي التجاري: 53.20 جنيه للشراء – 53.30 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية: 53.27 جنيه للشراء – 53.37 جنيه للبيع.

وأكد خبراء مصرفيون أن استمرار استقرار أسعار الدولار مرتبط بسياسات البنك المركزي والتطورات الاقتصادية العالمية، محذرين من أي تقلبات محتملة نتيجة التغيرات في أسواق النقد الأجنبية.