السبائك الذهبية تواصل جذب المستثمرين في السوق المصري



تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بعد أن سجلت الأوقية أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تتخلى عن جزء من مكاسبها مع نهاية التداولات

وذلك في ظل تحسن معنويات الأسواق العالمية وتزايد التوقعات بتهدئة الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط.



وكانت أسعار المعدن الأصفر قد تلقت دعمًا في بداية التعاملات نتيجة تراجع الدولار الأمريكي، إلى جانب تصاعد التوقعات بشأن إمكانية إنهاء الحرب في المنطقة، إلا أن الأسعار عادت للتراجع لاحقًا مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة وتحسن أداء أسواق الأسهم العالمية.



وعلى مستوى السوق المحلية، استقرت أسعار السبائك الذهبية في مصر، حيث يفضل الكثير من المستثمرين شراء السبائك باعتبارها وسيلة ادخارية آمنة، مع اختلاف قيمة المصنعية والدمغة بحسب الشركة المنتجة.

وجاءت أسعار السبائك الذهبية في السوق اليوم على النحو التالي (بدون مصنعية):

• سبيكة ذهب 1 جرام: نحو 8240 جنيهًا.

• سبيكة ذهب 2.5 جرام: نحو 20600 جنيه.

• سبيكة ذهب 5 جرامات: نحو 41200 جنيه.

• سبيكة ذهب 10 جرامات: نحو 82400 جنيه، ويضاف مصنعية تتراوح بين 800 و1200 جنيه بحسب الشركة.

• سبيكة ذهب 20 جرامًا: نحو 165 ألف جنيه بدون دمغة أو مصنعية.

• سبيكة ذهب 50 جرامًا: نحو 412 ألف جنيه.

• سبيكة ذهب 100 جرام: نحو 824 ألف جنيه.

• سبيكة ذهب 250 جرامًا: نحو 2.06 مليون جنيه.

• سبيكة ذهب 500 جرام: نحو 4.12 مليون جنيه.

• سبيكة ذهب 1 كيلوجرام: نحو 8.24 مليون جنيه.

وتختلف أسعار المصنعية والدمغة من شركة لأخرى، كما تتأثر الأسعار المحلية بتحركات سعر الذهب عالميًا وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق المصرية.