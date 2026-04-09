أسعار النفط تهبط بقوة بعد اتفاق أمريكي إيراني على هدنة وفتح مضيق هرمز

شهدت أسعار النفط تراجعًا حادًا ، بعد إعلان التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، مع التوافق على إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، وهو ما خفف المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة العالمية.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 17% لتقترب من مستوى 90 دولارًا للبرميل، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق الهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين، شريطة فتح مضيق هرمز بشكل فوري وآمن أمام حركة ناقلات النفط.

وعلى صعيد التداولات، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي بنحو 18.54 دولار، أو ما يعادل 16.41%، لتسجل عند التسوية نحو 94.41 دولارًا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 14.52 دولار، بنسبة 13.29%، لتغلق عند مستوى 94.75 دولارًا للبرميل.

وأكد ترامب أن وقف الهجمات على إيران مرتبط بإعادة فتح المضيق بالكامل وتأمينه، مشيرًا إلى أن واشنطن تلقت مقترحًا من طهران يتضمن عشر نقاط يمكن أن يشكل أساسًا لمفاوضات أوسع بين الجانبين.

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستسمح بالمرور الآمن عبر مضيق هرمز بالتنسيق مع القوات المسلحة، مشددًا على أن وقف الهجمات سيقابله تعليق العمليات الدفاعية الإيرانية.

ورغم الإعلان عن الاتفاق، ما زالت المخاطر تحيط بحركة الإمدادات النفطية، إذ جاء التفاهم قبل أقل من ساعتين من انتهاء المهلة التي حددها ترامب، والتي هدد خلالها باستهداف البنية التحتية الإيرانية في حال عدم فتح المضيق.

كما لم تشهد حركة ناقلات النفط تحسنًا كبيرًا حتى الآن، حيث أظهرت البيانات أن عدد السفن التي تعبر المضيق يوميًا يتراوح بين 10 و15 ناقلة فقط، وهو مستوى قريب من المعدلات التي سُجلت خلال أيام الحرب.

ويرى محللون أن النظام النفطي العالمي لا يزال يواجه حالة من الاضطراب نتيجة الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة وتراجع الإنتاج في بعض المناطق، خاصة أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة عالميًا، إذ يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط في العالم.