50 مليار دولار على الطاولة.. صندوق النقد يتحرك لإنقاذ دول الشرق الأوسط المنهكة

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الخميس أن الصندوق يتوقع تقديم مساعدات مالية عاجلة تصل إلى 50 مليار دولار أمريكي للدول المتضررة من حرب الشرق الأوسط، نظراً لاحتمالية استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية.

وقالت كريستالينا جورجيفا، وفقاً لتصريحات في وكالة فرانس برس: "بالنظر إلى تداعيات حرب الشرق الأوسط، نتوقع أن يرتفع الطلب على دعم صندوق النقد الدولي لميزان المدفوعات على المدى القريب إلى ما بين 20 و50 مليار دولار أمريكي، مع ترجيح الحد الأدنى في حال استمرار وقف إطلاق النار".

كما سلطت مديرة صندوق النقد الدولي الضوء على الآثار الجانبية للأزمة، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي لما لا يقل عن 45 مليون شخص.