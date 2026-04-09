تصريح مفاجئ من حكومة الاحتلال: الحرب ضد إيران لن تعود بعد انتهاء الهدنة بسبب ترامب

تلقى قادة دولة الاحتلال أنباء التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران، بصدمة في ظل الرغبة الجامحة في مواصلة الحرب والقضاء على كل قدرات إيران، استغلالا لمشاركة واشنطن في القتال.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول بيان بعد إعلان الهدنة "لا تزال أمام إسرائيل أهدافٌ تسعى لتحقيقها"، مضيفا : "سنحققها، إما عن طريق اتفاق، أو عن طريق استئناف القتال".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "لم ينتهِ شيء بعد. لا أرى كيف يُمكن التوفيق بين مواقف الولايات المتحدة وإيران".

وقالت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية إن لدى قادة حكومة الاحتلال أسباب وجيهة لتسويق الإنهاء المفاجئ للقتال كإجراء مؤقت، مع أن احتمال عودة ترامب بالولايات المتحدة إلى حرب غير شعبية دون خطة واضحة لتحقيق أهدافه يبدو مستبعدًا.

وأكد عضو بارز في المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لهيئة البث العامة "كان" أن : "ترامب قضى على الأمر. لن يكون هناك عودة للقتال خلال أسبوعين. الوضع الحالي يسمح للإيرانيين بإعادة البناء".