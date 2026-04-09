مؤشرات صادمة.. 60% من الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل

أظهر استطلاع جديد أجراه مركز بيو للأبحاث ونُشر هذا الأسبوع أن ستة من كل عشرة أمريكيين لديهم نظرة سلبية، سواءً كانت سلبية إلى حد ما أو سلبية جداً، تجاه إسرائيل، بزيادة قدرها 20 نقطة مئوية منذ عام 2022.

ويقول نحو نصف المستطلعين إن لديهم نظرة سلبية للغاية تجاه إسرائيل، وهي نسبة تضاعفت ثلاث مرات خلال السنوات الأربع الماضية، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ويقدم هذا الاستطلاع، الذي شمل 3500 بالغ أمريكي وأُجري أواخر الشهر الماضي، بعد أسابيع من بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أحدث مؤشر على تصاعد المشاعر المعادية لإسرائيل بين الأمريكيين.

وقد أظهرت استطلاعات رأي سابقة متعددة أن الأمريكيين يتعاطفون بشكل متزايد مع الفلسطينيين أكثر من الإسرائيليين.

وأكد الاستطلاع الأخير الانقسام الحزبي الذي يُلاحظ على نطاق واسع في استطلاعات الرأي، حيث قال نحو 80% من الديمقراطيين إن لديهم نظرة سلبية تجاه إسرائيل، مقارنةً بـ 40% من الجمهوريين.

قال ما يقرب من نصف الديمقراطيين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا إن لديهم وجهة نظر "غير مواتية للغاية" تجاه إسرائيل.