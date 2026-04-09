هيقطع بالليل؟.. حقيقة قرار إيقاف خدمة الإنترنت لتوفير الكهرباء

مع انطلاق الحرب الأمريكية ـ الاسرائيلية على ايران، أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن اتخاذ بعض الإجراءات لتوفير الطاقة وترشيد الاستهلاك لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي طرأت على المنطقة بسبب الحرب، كان أبرزها تطبيق قرار غلق المحلات العامة فى الـ 9 مساء، والذي دخل حيز التنفيذ فى الـ 28 من مارس الماضي.

شائعات انقطاع الإنترنت

تزامنًا مع الإجراءات الأخرى التى اتخذتها الحكومة، كتخفيض الإنارة فى الشوارع والعمل «أونلاين» يوم الأحد من كل أسبوع، انتشرت بعض الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعى عن قطع الإنترنت عن مصر مساء كل يوم لتخفيف أحمال الكهرباء، حتى كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء التفاصيل حول هذا الأمر.

ومع انتشار بعض الشائعات والأخبار الكاذبة خلال الأيام الماضية، وتزامنًا مع الإجراءات التى بدأت الحكومة فى اتخاذها لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، ومع انتشار الأنباء حول انقطاع الإنترنت عن مصر فى ساعات الليل، أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بيانًا أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بهذا الشأن.

نفي قاطع بشأن انقطاع الانترنت ليلا

أكد المركز الإعلامى، أنه بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أفادا بأنه لم يتم إصدار أى قرارات رسمية بهذا الشأن، وأوضحا عدم وجود أى دراسة أو توجه لقطع خدمة الإنترنت خلال ساعات الليل بهدف تخفيف أحمال الكهرباء، وشددا على انتظام وكفاءة تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت بكافة أنحاء الجمهورية، دون انقطاع أو تأثر بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء المعلنة فى ظل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وأوضح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن خدمات الاتصالات والإنترنت فى جمهورية مصر العربية تُدار وفقًا لخطط تشغيلية وفنية دقيقة، تستهدف ضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على جودتها وكفاءتها، من خلال المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء والتنسيق الدائم مع الشركات المقدمة للخدمة، بما يحقق مصالح المستخدمين ويضمن انتظام تقديم الخدمات دون انقطاع.

تحذير من الانسياق خلف الشائعات

أهابت وزارة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بجميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره أو تداوله من معلومات تتعلق بقطاع الاتصالات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة، مع احتفاظ الجهاز بحقه فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نشر أو ترويج أى معلومات مغلوطة.