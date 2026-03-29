عقوبة فتح المحال بعد 9 مساءً.. قرارات حكومية حاسمة لضبط المواعيد وترشيد الطاقة

خالد يوسف

يتساءل الكثيرون عن عقوبة فتح المحال بعد الساعة 9 مساءً، عقب بدء تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتطبيق مواعيد جديدة لغلق المحال التجارية، في إطار خطة شاملة لترشيد استهلاك الكهرباء والموارد، بالتوازي مع إجراءات أخرى تشمل خفض الإضاءة العامة وتأجيل بعض المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة.

عقوبة فتح المحال بعد الساعة 9 مساءً

نص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، على فرض عقوبات صارمة بحق المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة، حيث تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه لمجرد مخالفة مواعيد التشغيل المحددة، وتتدرج العقوبات لتشمل:

ـ غرامة مالية تصل إلى 20 ألف جنيه عند مخالفة مواعيد الغلق.

ـ غلق إداري للمحل في حال تكرار المخالفة.

ـ سحب الترخيص نهائيًا في الحالات المتكررة.

كما أقر القانون عقوبات إضافية على الأنشطة غير المرخصة، حيث:

ـ تتراوح الغرامة بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه.

ـ تصل العقوبة إلى الحبس من 6 أشهر إلى سنة في حالة العود.

ـ يتم غلق المنشأة على نفقة المخالف.

ـ وفي إطار تشديد الرقابة، تم اعتماد غرامة فورية قد تصل إلى 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين، إلى جانب غرامات أخرى تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وقد تمتد العقوبة إلى الحبس في حال مخالفة الإجراءات الاستثنائية.

مواعيد غلق المحلات

حول مواعيد غلق المحلات، حدد قرار رئيس مجلس الوزراء مواعيد غلق المحال العامة بشكل واضح، حيث تقرر:

ـ غلق جميع المحال يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً.

ـ مد ساعات العمل حتى 10 مساءً يومي الخميس والجمعة، وكذلك في العطلات الرسمية والأعياد.

ـ ذكر مجلس الوزراء أن القرار يشمل المحال التجارية، والمراكز التجارية (المولات)، وايضا المطاعم والكافيهات، والبازارات والأنشطة الترفيهية، مع السماح باستمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

ـ كما يمتد تطبيق القرار ليشمل الأندية الرياضية والشعبية، مراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

استثناءات من قرار غلق المحلات

بينما عن استثناءات من قرار غلق المحلات، فهو استثنى، القرار عددًا من الأنشطة الحيوية من مواعيد الغلق، أبرزها:

ـ محال البقالة والسوبر ماركت.

ـ المخابز والأفران.

ـ الصيدليات.

ـ بعض الأنشطة المرتبطة بالمطارات والموانئ.

ـ المنشآت السياحية والفندقية.

كما لا تسري هذه المواعيد على بعض المناطق السياحية، مثل محافظات جنوب سيناء، الأقصر، وأسوان، ومدن الغردقة ومرسى علم، وكذلك بعض المناطق المطلة على نهر النيل في القاهرة والجيزة.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات سيتم تطبيقها لمدة شهر، على أن يتم تقييم نتائجها في ضوء تحقيق أهداف ترشيد استهلاك الطاقة وضبط الأسواق.

عقوبة فتح المحال قرارات حكومية حاسمة مواعيد التشغيل وترشيد الطاقة مواعيد جديدة لغلق المحال مجلس الوزراء

تعطيل الدراسة في المدارس

هل سيتم تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل الآن

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

هل الأربعاء والخميس إجازة للحكومة والقطاع الخاص بسبب السيول والأمطار الغزيرة؟

التدخين

تحذير عاجل من وزارة الصحة عن نوع سجائر منتشر بالأسواق

وزير التربية والتعليم

بيان عاجل من التعليم لتوضيح حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس الأربعاء والخميس

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

مفاجأة كبرى خلال ساعات.. موعد رفع المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد 2026

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس

حقيقة تعطيل الدراسة الأربعاء والخميس في المدارس بسبب الأمطار .. التعليم توضح

حالة الطقس غدا

من الثلاثاء لـ الخميس .. تفاصيل موجة الطقس السيئة والسيول

امطار

بسبب أمطار الأحد .. ترحيل مواعيد امتحانات طلاب القاهرة إلى هذه الأيام

ميسي

ميسي أساسيا في ودية الأرجنتين وزامبيا

زد

زد يتأهل لنصف نهائي كأس عاصمة مصر بعد التعادل مع المقاولون

الزمالك

الزمالك يمنح اللاعبين راحة سلبية عقب الفوز على الشرقية وديا

بالصور

أكلة سريعة ومشبعة.. طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة

طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس
طريقة عمل مكرونة بالسجق في 20 دقيقة بس

تحذير صحي عاجل.. ارتفاع إصابات السل في أمريكا لأعلى مستوى منذ سنوات.. وخبراء يكشفون الأسباب والأعراض وطرق الوقاية

اعراض السل
اعراض السل
اعراض السل

الإيطالي الصاعد يكتب التاريخ: أنتونيللي أصغر متصدر لبطولة فورمولا-1

كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي
كيمي أنتونيللي

افصل الجهاز فورًا.. سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف
سبب خفي يضاعف فاتورة الكهرباء بدون ما تعرف

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: استعنت بأفلام تسجيلية قبل تصوير مسلسل رأس الأفعى

عمر كمال ومحمود الليثي

بعد نجاحات سابقة.. محمود الليثي وعمر كمال يطرحان دويتو بشوات البلد .. فيديو

عبد الحليم حافظ

في ذكراه.. ماذا قال عبد الحليم حافظ عن محمود الخطيب

المزيد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: لماذا تتحول المرأة القوية إلى أنثى مع الرجل المناسب ؟

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: تشكيك بلا دليل.. كيف تحولت قرارات حماية الطلاب إلى مادة للشائعات؟

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: سماء النزاعات.. حين تبتلع السياسة أجنحة المعارض الدولية في المنطقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حكاية نرجس ومأزق النهاية المعروفة

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: إذا سقطت إيران... زلزال سياسي يهز الشرق الأوسط

المزيد