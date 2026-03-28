الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

متى يبدأ التطبيق؟ .. تفاصيل قرار غلق قاعات الأفراح والمحلات

تزايد البحث من قبل المواطنين خلال الأيام الأخيرة، عن مواعيد إغلاق المحلات، وقاعات الأفراح، بالتزامن مع اقتراب تطبيق القرارات الجديدة "السبت"، التي أقرتها الحكومة المصرية، للتعامل مع تداعيات الحرب في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت على إمدادات الطاقة وغيرها من مجالات الاقتصاد.

تفاصيل قرار غلق قاعات الأفراح

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل قرار غلق قاعات الأفراح 9 مساءً؛ في إطار ترشيد استهلاك الطاقة طبقا لقرار مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات حرب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم التوافق على غلق المحلات والمولات والمطاعم غد السبت في تمام الساعة 9 مساء، لذا يزداد البحث عن تفاصيل قرار غلق قاعات الأفراح.

أوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل قرار غلق قاعات الأفراح، حيث أكد أن قرار مجلس الوزراء سيشمل العديد من الأنشطة الخدمية والترفيهية على رأسها قاعات الأفراح؛ في إطار جهود الدولة؛ من أجل ترشيد استهلاك الطاقة.

متى يبدأ تطبيق قرار غلق قاعات الأفراح؟

من المقرر أن يبدأ تطبيق قرار غلق قاعات الأفراح غد السبت، في تمام الساعة 9 مساء، حيث أكد الدكتور خالد قاسم أن قرار الغلق سيراعى عدم تأثر احتياجات المواطنين الأساسية من خلال استثناء السوبر ماركت ومحال البقالة، والأفران والمخابز، والصيدليات والمستشفيات بالإضافة إلى محال الخضروات والفواكه.

وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن عن حزمة من القرارات لغلق المحلات والمطاعم والمولات يوم السبت 28 مارس المقبل في تمام الساعة 9 مساء لمدة شهر لمواجهات تداعيات الحرب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المحلات

أعلن مجلس الوزراء عن حزمة من القرارات من أجل ترشيد استهلاك الطاقة من خلال غلق المحلات والمولات والمطاعم يوم السبت 28 مارس 2026 في تمام الساعة التاسعة مساء، كما تم اتخاذ قرار بإيقاف كل أعمدة الإنارة على الطرق، بالإضافة إلى تخفيض الإنارة في الشوارع لأقل نسبة ممكنة في الفترة الحالية.

كما تم اتخاذ قرار بغلق الحي الحكومي بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة السادسة مساء، على أن يتم استكمال الأعمال الإدارية من المنزل.

