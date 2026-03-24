رسمياً خلال أيام.. غلق المحلات وقاعات الأفراح 9 مساءً

تبدأ الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة تطبيق خطة ترشيد الكهرباء ومواعيد غلق المحلات والمولات والمطاعم من الساعة 9 مساءً، بعد قرار رسمي صادر من رئيس الوزراء، بتطبيق هذه الخطة الاستثنائية لمدة شهر.

غلق قاعات الأفراح 9 مساءً

كذلك تبدأ وزارة التنمية المحلية، اعتبارا من السبت المقبل الموافق 28 مارس 2026، تطبيق قرار غلق المحال العامة وقاعات الأفراح من الساعة 9 مساءً، باستثناء الخميس والجمعة، ليكون الغلق الساعة 10 مساءً.

وبذلك ينضم قرار غلق قاعات الأفراح لقرار مجلس الوزراء بغلق المحلات والمولات من الساعة 9 مساءً.





مواعيد غلق المحلات الرسمية

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ قرارات جديدة عاجلة بشأن غلق المحلات، موضحاً أنه اعتباراً من يوم السبت الموافق 28 مارس الجاري، تقرر غلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات اعتباراً من الساعة التاسعة مساءً طوال أيام الأسبوع عدا يومي الجمعة والسبت 10 مساءً.

كما أعلن إيقاف إنارة جميع الإعلانات على الطرق ترشيدا لاستهلاك الكهرباء وغلق الحي الحكومي بالكامل الساعة 6 مساءً.

مواعيد غلق المحلات لمدة شهر

ونوه رئيس مجلس الوزراء، إلى أن هذا القرار يتم تطبيقه لمدة شهر، وبعدها يتم دراسة الأمور سواء كانت في حالة لاستمرار التطبيق أم لا.

تقليل فاتورة استهلاك الكهرباء

وأكد رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي قبل عيد الفطر، أن هذا الإجراء يستهدف تقليل فاتورة الاستهلاك، موضحاً أن الحكومة تتخذ إجراءات متدرجة لترشيد الاستهلاك، نظراً لتأثيرات الحرب الجارية في المنطقة.

هل ستتم زيادة أسعار الكهرباء؟

وأوضح رئيس الوزراء أن قرار غلق المحلات من 9 مساءً، يأتي بهدف تقليل الاستهلاك حتى لا نضطر إلى زيادة الأسعار، مؤكدا سعي الدولة لتجنب أي موجة تضخمية أخرى، والبعد عن الضغط على المواطن.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحل الأمثل في المرحلة الحالية يتمثل في التوسع في سياسات ترشيد الاستهلاك، سواء على مستوى الحكومة أو المواطنين، مؤكدًا أن الدولة بدأت بالفعل تنفيذ إجراءات لخفض الإنفاق وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.