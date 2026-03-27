تريزيجيه يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى السعودية
جسمك بينضّف نفسه .. أسرار إعجازية عن الديتوكس المخلوق في الإنسان
حمدلله على السلامة.. اتحاد الكرة يحتفل بعودة محمد عبد المنعم للمنتخب
العربية النقل كنستهم زي المقشة | طلب إعلامي عاجل بعد حادث الشرقية الصادم
إسلام عيسى يحرز هدف مصر الأول في مرمى السعودية وديا
أزمة غذاء محتملة .. فريق أممي لضمان مرور الأسمدة من مضيق هرمز
مدرب إنجلترا السابق يعود للتدريب في سن الـ 78 عاما
بعد إصابة مروعة في الرأس .. خروج مهاجم أيرلندا من مباراة التشيك إلى المستشفى
غضب ألماني بعد إعلان فولكس فاجن مساعدة الاحتلال على دعم القبة الحديدية
تهديد مباشر .. الحرس الثوري الإيراني يحذر العاملين في شركات أمريكية وإسرائيلية
خطر عالمي .. تعليق صادم من واشنطن بشأن رغبة إيران في فرض رسوم على مضيق هرمز
تحرك صادم .. وزير الخارجية الأمريكي يلمّح لنقل مساعدات عسكرية من أوكرانيا للشرق الأوسط
محافظ سوهاج: بدء تطبيق قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً من الغد

سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بدء تنفيذ قرار تغيير مواعيد غلق المحلات والمطاعم على مستوى المحافظة، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من غد السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

وأكد أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، وعدم التهاون مع المخالفين؛ وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق المحلات على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساءً، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والبقالة والمخابز ومحلات الخضروات والفاكهة.

مرور ميداني على المحال والأنشطة التجارية

وأكد محافظ سوهاج على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بضرورة المرور الميداني على المحلات العامة والأنشطة التجارية المختلفة والكافتيريات، والتواصل المباشر مع أصحابها؛ لتعريفهم بقرار رئيس مجلس الوزراء، وموعد التنفيذ.

وشدد على رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع في نطاق المراكز والأحياء، ومراجعة تراخيص المحال العامة لجميع الأنشطة لضمان الالتزام بالقانون.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور.

وشمل القرار: “المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات”، على أن تمتد مواعيد الغلق إلى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

ويشمل القرار المطاعم والكافتيريات والبازارات ومحال بيع السلع السياحية والمنشآت الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، كما يمتد ليشمل الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، مع تطبيق نفس مواعيد الغلق المحددة.

ونص القرار على استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية بالموانئ ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية، مع مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية مثل محلات الخضروات والدواجن وأسواق الجملة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر، في إطار خطة الدولة لتنظيم مواعيد عمل المحال العامة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

لمدة شهر.. قرار حكومي بغلق المطاعم والكافيهات والأندية في الـ 9 مساءً من الغد

قطع المياه

قطع المياه 24 ساعة عن مناطق بالقاهرة لتنفيذ خط رئيسي جديد وتحسين الخدمة

مدبولي

رسميا.. تعرف على موعد غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم غدا| مستند

سعر الدولار اليوم

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الجمعة 27 مارس 2026

صورة متداولة

الجرب يحاصر الإسرائيليين داخل الملاجئ .. الحفاضات لأكثر من مرة وروائح كريهة تسيطر عليهم

ياسمين عبد العزيز

حول حياتها الشخصية.. ياسمين عبد العزيز تشارك فيديو مثير للجدل

الدواجن

انخفاض قادم فى أسعار الدواجن | كم سيصل سعر الكيلو؟.. إليك التفاصيل

محمد صلاح وأمام عاشور

القادسية السعودي يحسم الجدل حول التعاقد مع محمد صلاح وإمام عاشور

ترشيحاتنا

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع

جانب من ورشة العمل

الصحة تنظم ورش عمل تطبيقية لتعزيز كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات بالمستشفيات

نشر بحث متميز في مجلة Science

جامعة القاهرة تهنئ "المنصورة" بإنجازها العلمي في مجلة Science

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند شرب النعناع قبل النوم ؟ لن تتوقعها

فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم
فوائد شرب النعناع قبل النوم

كيف تتوقف عن الكافيين بدون صداع؟.. أفضل الطرق لتقليل القهوة بأمان

نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا
نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا
نصائح للتقليل من الكافيين تدريجيا

طريقة عمل المزاليكا كبدة وكلاوي وقلوب.. بنفس طعم الجاهز

طريقة عمل المزاليكا
طريقة عمل المزاليكا
طريقة عمل المزاليكا

إجراء 200 عملية جراحية خلال آخر 48 ساعة بصحة الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

سلوي عثمان

يارب ما اشتغل معاها تاني| سلوى عثمان تكشف تفاصيل خلافها مع مخرجة أب ولكن.. خاص

سالي عبد السلام

ولادة مفاجئة.. سالي عبد السلام تكشف كواليس أزمتها الصحية مع تسمم الحمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد