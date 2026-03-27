محافظ سوهاج: بدء تطبيق قرار غلق المحلات الساعة 9 مساءً من الغد

أعلن اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بدء تنفيذ قرار تغيير مواعيد غلق المحلات والمطاعم على مستوى المحافظة، على أن يتم تطبيق القرار رسميًا اعتبارًا من غد السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

وأكد أنه سيتم التشديد على تطبيق الإجراءات القانونية بكل حزم، وعدم التهاون مع المخالفين؛ وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن غلق المحلات على مستوى الجمهورية في تمام الساعة التاسعة مساءً، باستثناء الصيدليات والسوبر ماركت والبقالة والمخابز ومحلات الخضروات والفاكهة.

مرور ميداني على المحال والأنشطة التجارية

وأكد محافظ سوهاج على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بضرورة المرور الميداني على المحلات العامة والأنشطة التجارية المختلفة والكافتيريات، والتواصل المباشر مع أصحابها؛ لتعريفهم بقرار رئيس مجلس الوزراء، وموعد التنفيذ.

وشدد على رفع الإشغالات والتعديات بالشوارع في نطاق المراكز والأحياء، ومراجعة تراخيص المحال العامة لجميع الأنشطة لضمان الالتزام بالقانون.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور.

وشمل القرار: “المولات والمطاعم والكافيهات والبازارات”، على أن تمتد مواعيد الغلق إلى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة.

ويشمل القرار المطاعم والكافتيريات والبازارات ومحال بيع السلع السياحية والمنشآت الخاضعة لقانون المنشآت الفندقية والسياحية، كما يمتد ليشمل الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، مع تطبيق نفس مواعيد الغلق المحددة.

ونص القرار على استثناء محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، بالإضافة إلى الأنشطة السياحية بالموانئ ومحطات القطارات والمنشآت الفندقية، مع مراعاة طبيعة بعض الأنشطة الليلية مثل محلات الخضروات والدواجن وأسواق الجملة.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر، في إطار خطة الدولة لتنظيم مواعيد عمل المحال العامة وتحقيق الانضباط بالشارع المصري.