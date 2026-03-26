محافظ سوهاج الأسبق: فوز البدوي مكسب للحياة السياسية في مصر

رحب الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، بتهنئة اللواء وضاح الحمزاوي، محافظ سوهاج الأسبق والقيادى الوفدى ، له على فوزه برئاسة الحزب.

وأكد اللواء وضاح الحمزاوي خلال زيارته لحزب الوفد، أن فوز الدكتور السيد البدوي برئاسة الوفد مكسبا لبيت الأمة وللمصريين، مشددًا على أن عودة "البدوي" تمثل نقطة مضيئة في الحياة السياسية بمصر.

وقال "الحمزاوي" إن الدكتور السيد البدوي قادر على العبور بحزب الوفد من أزمته، وأن ينفض عنه غبار الخلافات، والوصول به إلى مكانته الطبيعية بتمثيله المعارضة المسؤولة التي تساهم في نهضة مصر.

وأشار "الحمزاوى "، إلى أن الشارع المصري ينظر للوفد على أنه الحزب الذي خرج من رحم الأمة مدافعا عن الوطن على مر تاريخه، وجاء تأسيسه بإرادة شعبية من خلال التوكيلات التي جمعها الشعب المصري وسلمها لزعيم الأمة سعد باشا زغلول.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن اللواء وضاح الحمزاوي، محافظ سوهاج الأسبق، أحد أهم الرموز الوطنية في مصر وله مواقف وطنية عديدة ،وتفانى فى عمله وحقق نجاحات كبيرة للمواطن السوهاجى إبان فترة توليه محافظا لسوهاج .

وشدد "الحمزاوي" أن مصر الآن في حاجة إلى تكاتف أبنائها في ظل الحروب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالخطوات التي يخطوها الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق السلام في المنطقة العربية لوقف نزيف الدم.