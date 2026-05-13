أخبار التوك شو| الأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار واللحوم والدواجن

أسعار اللحوم عالميًا ارتفعت بسبب الأعلاف والشحن

أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن أسعار اللحوم تأثرت عالمياً بارتفاع مدخلات الإنتاج والنقل والشحن والأعلاف بنسب كبيرة قد تتجاوز 300%، بينما تعمل الدولة على امتصاص جزء كبير من هذه الزيادات، بحيث لا تتجاوز الزيادة النهائية في الأسعار نحو 25% مقارنة بالعام الماضي، مع توفير لحوم محلية ومستوردة ومبردة ومجمدة لتلبية احتياجات السوق.



وأوضح أن الهدف الأساسي من المشروع القومي للبتلو هو منع ذبح العجول الصغيرة أقل من 100 كيلوجرام، ورفعها إلى 400 كيلوجرام، بما يرفع نسبة التصافي من نحو 30 كيلوجراماً إلى نحو 250 كيلوجراماً للرأس الواحدة، أي ما يعادل نحو 7 إلى 8 أضعاف في كمية اللحوم الناتجة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ الدولة تستهدف السعر العادل، بحيث يحصل المربي أو المنتج على تغطية تكاليف الإنتاج والتشغيل مع هامش ربح بسيط يضمن استمرارية العمل، مشيراً إلى أن تكبد المربين الخسائر يضر بمنظومة الإنتاج، رغم زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.

جوزي مسافر وبيطلب صور وفيديوهات خاصة.. هل ده حرام؟.. إلهام شاهين تجيب



ردت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال سيدة تقول : " جوزي مسافر بره وبيطلب مني صور خاصة، ومكالمات فيديو خاصة، هل هذا حرام".

وقالت العقيدة والفلسفة، إن الله قال "هن لباس لكم وأنتم لباس لهن"، وهذا يؤكد أن كل طرف ستر للآخر، وأن العلاقة الزوجية قائمة على الستر.

وأضافت الدكتورة إلهام شاهين، خلال حوارها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا »، المذاع على قناة سي بي سي، أن الستر لا يتحقق من خلال العلاقات أو المحادثات الإلكترونية.



موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد انخفاض الحرارة



تشهد البلاد استمرار الأجواء الحارة على معظم الأنحاء، بالتزامن مع نشاط للرياح وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة بمحافظات جنوب الصعيد، فيما كشفت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، محذرة المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترات الذروة.

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد اليوم طقسًا معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر، مع تحسن نسبي في درجات الحرارة ليلًا، بينما تستمر الأجواء الحارة خلال فترات النهار على معظم أنحاء الجمهورية.

وأوضحت “غانم” أن درجات الحرارة العظمى تسجل نحو 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تصل الصغرى إلى 20 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية نحو 31 درجة مئوية، وترتفع الحرارة إلى 42 درجة بجنوب الصعيد، مقابل 34 درجة بشمال الصعيد.

وقالت، إن بعض المناطق تشهد نشاطًا للرياح بسرعة تتراوح بين 30 و35 كم/س، خاصة على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد، وذلك على فترات متقطعة دون تأثيرات كبيرة على أغلب المناطق.

محمد اليمني: إيران مازالت محافظة على تماسكها الداخلي رغم محاولات إضعافها.. فيديو

كشف الدكتور محمد اليمني، الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أهدافها الاستراتيجية الكاملة من التحركات الأخيرة في المنطقة، مشيرًا إلى أن النتائج الفعلية على الأرض ما زالت محدودة مقارنة بما كان مخططًا له.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي محمد جوهر، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن واشنطن دخلت الصراع بأهداف واضحة في منطقة الشرق الأوسط، بالتوازي مع أهداف إسرائيل التي وصفها بأنها تختلف في الشكل لكنها تتقاطع جزئيًا مع الأهداف الأمريكية، إلا أن ما تحقق فعليًا حتى الآن يقتصر على استهداف بعض القيادات الإيرانية دون إحداث تغيير جوهري في بنية الدولة الإيرانية أو إسقاط النظام كما كان متوقعًا.

تفاصيل تنفيذ 351 مشروعا للإدارة المحلية بقرى «حياة كريمة»

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تلقت تقريرًا من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية والبيئة، خاصًا بتطورات موقف تشغيل مشروعات الإدارة المحلية بالمرحلة الأولى من المبادرة، والتي تشمل 20 محافظة، و52 مركزًا، وما يزيد على 1700 قرية.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلاميان رامي الحلواني ومروة فهمي، أن المرحلة الأولى تتضمن أسواقًا ومواقف سيارات للنقل الجماعي ونقاطًا ومراكز للإطفاء، والتي أشرفت الوزارة على تنفيذها بالتنسيق مع المحافظات المصرية في قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ 351 مشروعًا، موزعة ما بين 130 نقطة إطفاء، و124 سوقًا حضاريًا مخططًا، و97 موقف سيارات للنقل الجماعي، بتكلفة إجمالية تقارب 1.6 مليار جنيه، وهذا من شأنه أن يعزز إجراءات الحماية المدنية من جانب، ويحسن الخدمات والتجهيزات اللازمة في هذا الشأن، وكذلك يوفر بدائل حضارية للأسواق غير المنظمة من خلال أسواق منظمة ومخططة.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 13 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.03 جنيه

سعر الشراء: 52.89 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.26 جنيه

سعر الشراء: 62.09 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 71.76 جنيه

سعر الشراء: 71.55 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.13 جنيه

سعر الشراء: 14.09 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.44 جنيه

سعر الشراء: 14.40 جنيه

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 مايو .. عيار 21 بكام؟

يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 13 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5991 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6990 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7989 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55920 جنيها.

استشاري حساسية ومناعة يكشف تفاصيل جديدة بشأن فيروس هانتا.. تفاصيل

قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، إن فيروس هانتا ليس فيروسًا مستجدًا مثل كورونا، بل هو معروف منذ سنوات طويلة، إلا أن انتشاره ظل محدودًا بسبب طبيعة انتقاله التي تعتمد على وجود عائل وسيط يتمثل في الفئران المصابة، موضحًا أن العدوى تنتقل عبر ملامسة أو استنشاق إفرازات الفئران ولا تنتقل بسهولة بين البشر.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج كل الأبعاد، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ ظهور حالات داخل أماكن مغلقة مثل السفن يعود إلى وجود فئران مصابة داخل بيئة محدودة، ما يؤدي إلى إصابة الأفراد في نفس المكان دون انتقال العدوى بينهم، مشيرًا إلى أن الأعراض قد تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة وآلام شديدة في الجسم ومشكلات تنفسية قد تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.