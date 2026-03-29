تفاصيل غلق المحلات لترشيد استهلاك الكهرباء

أكد الكاتب الصحفي وائل فايز، المتخصص في شئون المحليات، أن اليوم الأول لتطبيق قرار غلق المحلات التجارية في تمام الساعة 9 مساءً شهد التزامًا كبيرًا من المواطنين وأصحاب الأنشطة، رغم حالة الاستياء لدى البعض بسبب التوقيت المبكر، خاصة الأنشطة الليلية.

وأوضح فايز، خلال مداخلة هاتفية، مع نهاد سمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن القرار استثنائي لمدة شهر، ويشمل غلق المحلات والمولات والمطاعم والمقاهي والكافيهات والبازارات يوميًا في الساعة 9 مساءً، مع مدّ العمل حتى الساعة 10 مساءً أيام الخميس والجمعة والعطلات الرسمية.

وقال إن القرار يأتي ضمن توجهات الدولة لترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا أن جميع المحافظين ونوابهم ورؤساء الأحياء تابعوا تنفيذ القرار ميدانيًا، ما ساهم في تحقيق نسبة التزام مرتفعة.

ونفى فايز ما تردد بشأن استثناء المحال الحاصلة على رخص سياحية، موضحًا أن القرار يُطبق على جميع المطاعم، مع استمرار خدمات التوصيل "الدليفري" على مدار 24 ساعة، بشرط غلق الصالات وعدم استقبال الزبائن.

وأضاف أن الاستثناءات تقتصر فقط على بعض المحافظات السياحية مثل جنوب سيناء والأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم، إلى جانب بعض المناطق المطلة على كورنيش النيل بالقاهرة والجيزة.

وأكد أن القرار لا علاقة له بفرض حظر تجول، مشددًا على أن الهدف اقتصادي بحت ويستهدف تقليل استهلاك الكهرباء، ليس فقط من خلال غلق المحلات، ولكن أيضًا عبر تقليل حركة التنقل والمواصلات.

وكشف فايز عن العقوبات المقررة على المخالفين، والتي تبدأ بإنذار، ثم غرامة تصل إلى 4000 جنيه، وفي حال تكرار المخالفة يتم غلق المحل إداريًا، وقد تصل العقوبة إلى سحب الرخصة.