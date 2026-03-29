محافظ بني سويف يتابع من مركز السيطرة الالتزام بمواعيد غلق المحال والمنشآت التجارية

تابع اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف،،من داخل غرفة السيطرة بديوان عام المحافظة، جهود الوحدات المحلية في مجال تفعيل قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن تنظيم مواعيد غلق وفتح المنشآت التجارية والمحال العامة والمقرر سريانه اعتبارا من مساء اليوم .

حيث تابع محافظ بني سويف، الإجراءات التي تنفذها الوحدات المحلية لتفعيل قرار مواعيد الغلق القانونية للمحال والمنشآت التجارية في الشوارع والميادين العامة وتخفيض الإنارة والإعلانات ،مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتكثيف التواجد الميداني خلال فترات الغلق، والتعاون مع الأجهزة الأمنية، لضبط الحركة العامة بالشارع والحفاظ على النظام العام وراحة المواطنين

جاء ذلك في حضور كل من: السيد كامل على غطاس السكرتير العام ،اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد.