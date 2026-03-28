صور مهمة ترصد تنفيذ قرار الحكومة بمواعيد الغلق الجديدة في بني سويف

تابع المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية تنفيذ قرار الغلق للمحال التجارية في كافة مراكز ومدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية من خلال مقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية.

جاء ذلك في أولى أيام تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنظيم مواعيد غلق المحال العامة، وبناءً على توجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بمتابعة مواعيد غلق المحال التجارية في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وذلك بحضور العميد حمدي هندي معاون الوزير المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

ومن الجدير ذكره، أن القرار يتضمن غلق المحال العامة يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية حيث يمتد العمل بها حتى العاشرة مساءً، وذلك لمدة شهر اعتبارًا من اليوم السبت الموافق ٢٨ مارس ٢٠٢٦.

والقرار يشمل المراكز التجارية (المولات)، المطاعم، الكافيهات، والبازارات، الأندية والمنشآت الرياضية، أندية الشركات والمصانع، ومراكز الشباب.

كما يسمح باستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار ٢٤ ساعة.

على أن يتم استثناء عدد من الأنشطة الحيوية، ومنها: "محال البقالة، السوبر ماركت، المخابز والأفران، والصيدليات، بالإضافة إلى بعض الأنشطة السياحية المحددة بالقرار، لضمان توافر السلع والخدمات الأساسية للمواطنين على مدار الساعة.

ويواصل رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية تكثيف حملاتهم الميدانية اليومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرار الغلق مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة وفورية حيال أي مخالفة يتم رصدها؛ وذلك من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتحقيق الانضباط التام في الشارع الإسماعيلي.