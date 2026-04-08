هيقلب الموازيين.. تطبيق جديد للذكاء الاصطناعي يعمل دون اتصال بالإنترنت

أطلقت جوجل تطبيق إملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل دون اتصال بالإنترنت على نظام iOS

سيقوم النص الناتج بتسهيل ما قلته، والتخلص من الترددات والكلمات غير المتوقعة.



يعد تطبيق جوجل الجديد "جوجل إيه آي إيدج إيلوكوينت" ، والذي أُطلق يوم الاثنين، هو تطبيق إملاء ذكي يعمل دون اتصال بالإنترنت.

ويقدم التطبيق مجموعة من الميزات المتقدمة التي تُحوّل كلماتك المتلعثمة إلى نص قابل للاستخدام دون الحاجة إلى أي تعديل تقريبًا.

وتعمل جوجل على إصلاح مشكلة تحسّنت في السنوات الأخيرة ولكنها لا تزال قائمة: وهي عدم دقة أو وضوح أو عدم وضوح الإملاء الصوتي و أحيانًا يكون السبب هو عدم ترجمة التطبيق لما قيل بشكل صحيح، وأحيانًا أخرى يكون السبب هو تردد المتحدث وإسهابه في الكلام، مما أدى إلى تشويش النص بكلمات حشو مثل "همم" و"آه".





لاستخدام التطبيق الجديد، يمكنك النقر على زر، والتحدث في الميكروفون، ومشاهدة النص يظهر على شاشتك. وعند الانتهاء، ستقوم نماذج Gemma المدمجة في جهازك من Google بتحسين النص تلقائيًا.

يذكر وصف التطبيق في متجر التطبيقات أنه سيتم حذف جميع كلماتك مثل "أمم" و"أه" وتصحيحاتك الذاتية في منتصف الجملة، وستحصل على نص نظيف يمكنك تخصيصه بشكل أكبر لاحقًا.

يمكن لـ AI Edge Eloquent العمل بشكل كامل دون اتصال بالإنترنت، لذا تبقى جميع البيانات على جهازك.

ويمكنك ربط التطبيق بحسابك على جوجل ليتمكن من إنشاء قاموس بناءً على بيانات بريدك الإلكتروني على جيميل، أو ربطه بالسحابة لتحسين جودة النصوص عبر Gemini .

جوجل أدفانس إيلوكوينت متجر التطبيقات iOS

يمكن لخدمة Google AI Edge Eloquent إنشاء قاموس من الكلمات التي قمت بتحريرها مسبقًا أو من حساب Gmail الخاص بك إذا اخترت ربطه.

يتميز التطبيق بتصميم بسيط، مع قائمة أيقونات في الأسفل تشير إلى التسجيل، والسجل، والقواميس، والإعدادات.

يمكنك إضافة كلمات يدويًا إلى قسم القاموس، وسيضيف التطبيق تلقائيًا الكلمات التي عدّلتها في حال وجود خطأ إملائي، كأن يكتب التطبيق اسمًا بشكل خاطئ.

وتمتلك جوجل بالفعل إمكانيات تحويل الصوت إلى نص في العديد من منتجاتها، ولكن أولئك الذين يبحثون عن خيار مستقل مجاني الاستخدام وسيحسن من جودة النص.