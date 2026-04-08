دستة أهداف.. الأهلي يكتسح سيدات بيراميدز 12-0
ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر يناقش سيرة الصحابي سعيد بن زيد
برئاسة أبو العينين.. الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط: وقف إطلاق النار يضع حدًا لمسار تصعيدي خطير وفوضى شاملة
الجامعة العربية تدين الهجمات على لبنان.. وتحذر من تقويض اتفاق وقف إطلاق النار
حقيقة اختفاء "الربع والنصف جنيه" من الأسواق بعد إعلان طرح العملة الجديدة
مقر خاتم الأنبياء: لسنا تهديداا لدول المنطقة.. ونوصي الحكومات والشعوب بأن تثق بإيران
شاهين: الدبلوماسية المصرية حمت الأمن القومي العربي وأثرت إيجابيًا على السلام الإقليمي
رئيس وزراء باكستان: نثمن جهود مصر وتركيا وقطر في وقف إطلاق النار بإيران
دعم أوروبي موحد للبنان.. مساعدات جديدة وتشديد على حماية السيادة والمدنيين
أبو الغيط: الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على لبنان تهدف لتخريب اتفاق وقف إطلاق النار
دماء على الأسفلت بالمحافظات| إصابة 3 عمال باختناق في أسيوط.. انقلاب أتوبيس على طريق الغردقة – غارب.. وفتاة تحاول إنهاء حياتها بالدقهلية
الكويت تعلن التصدي لهجوم واسع.. اعتراض صواريخ ومسيرات واستهداف منشآت حيوية
هيقلب الموازيين.. تطبيق جديد للذكاء الاصطناعي يعمل دون اتصال بالإنترنت

أطلقت جوجل تطبيق إملاء يعمل بالذكاء الاصطناعي يعمل دون اتصال بالإنترنت على نظام iOS
سيقوم النص الناتج بتسهيل ما قلته، والتخلص من الترددات والكلمات غير المتوقعة.
 

يعد تطبيق  جوجل الجديد  "جوجل إيه آي إيدج إيلوكوينت" ، والذي أُطلق يوم الاثنين، هو تطبيق إملاء ذكي  يعمل دون اتصال بالإنترنت.

ويقدم التطبيق مجموعة من الميزات المتقدمة التي تُحوّل كلماتك المتلعثمة إلى نص قابل للاستخدام دون الحاجة إلى أي تعديل تقريبًا.

وتعمل جوجل على إصلاح مشكلة تحسّنت في السنوات الأخيرة ولكنها لا تزال قائمة: وهي عدم دقة أو وضوح أو عدم وضوح الإملاء الصوتي و أحيانًا يكون السبب هو عدم ترجمة التطبيق لما قيل بشكل صحيح، وأحيانًا أخرى يكون السبب هو تردد المتحدث وإسهابه في الكلام، مما أدى إلى تشويش النص بكلمات حشو مثل "همم" و"آه".


لاستخدام التطبيق الجديد، يمكنك النقر على زر، والتحدث في الميكروفون، ومشاهدة النص يظهر على شاشتك. وعند الانتهاء،  ستقوم نماذج Gemma المدمجة في جهازك من Google  بتحسين النص تلقائيًا.

يذكر وصف التطبيق في متجر التطبيقات أنه سيتم حذف جميع كلماتك مثل "أمم" و"أه" وتصحيحاتك الذاتية في منتصف الجملة، وستحصل على نص نظيف يمكنك تخصيصه بشكل أكبر لاحقًا.

يمكن لـ AI Edge Eloquent العمل بشكل كامل دون اتصال بالإنترنت، لذا تبقى جميع البيانات على جهازك. 

ويمكنك ربط التطبيق بحسابك على جوجل ليتمكن من إنشاء قاموس بناءً على بيانات بريدك الإلكتروني على جيميل، أو ربطه بالسحابة لتحسين جودة النصوص عبر Gemini .

يمكن لخدمة Google AI Edge Eloquent إنشاء قاموس من الكلمات التي قمت بتحريرها مسبقًا أو من حساب Gmail الخاص بك إذا اخترت ربطه. 

يتميز التطبيق بتصميم بسيط، مع قائمة أيقونات في الأسفل تشير إلى التسجيل، والسجل، والقواميس، والإعدادات. 

يمكنك إضافة كلمات يدويًا إلى قسم القاموس، وسيضيف التطبيق تلقائيًا الكلمات التي عدّلتها في حال وجود خطأ إملائي، كأن يكتب التطبيق اسمًا بشكل خاطئ.

وتمتلك جوجل بالفعل إمكانيات تحويل الصوت إلى نص في العديد من منتجاتها، ولكن أولئك الذين يبحثون عن خيار مستقل مجاني الاستخدام وسيحسن من جودة النص. 

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

محمود وفا

لجنة الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

الأهلي ولجنة الحكام

قرار نهائي.. ماذا قال رئيس لجنة الحكام عن ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كواليس اللحظات الأخيرة قبل الحرب الشاملة.. أوامر مُفاجئة من المرشد الإيراني ردًا على تهديدات ترامب النارية

مؤتمر

موافقة جديدة على علاج حديث لمرضى المايلوما المتعددة في مصر

رانيا المشاط

اختيار رانيا المشاط مفوضًا في المبادرة العالمية "تحالف مستقبل التعاون الإنمائي"

حسين هريدي

دبلوماسيون: مصر بقيادة السيسي لعبت دورا حاسما للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار

بالصور

أبطال حكاية نرجس ضيوف معكم منى الشاذلي

حكاية نرجس
حكاية نرجس
حكاية نرجس

وصفة غير متوقعة لعلاج الصداع النصفي وعسر الهضم ونقص الفيتامينات

ورق الغار
ورق الغار
ورق الغار

مصرع مسن ووالدته على يد الحفيد في ظروف غامضة داخل شقة بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أطباق للفطار والعشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت

4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية
4 أطباق للفطار و العشاء غنية بالبروتينات لأصحاب الدايت أطعمة نباتية فائقة البروتين.. تتفوق على البيض وبميزة إضافية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

