جوجل تستجيب للملايين.. التحكم في سرعة فيديوهاتك أخيراً

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية رسمياً عن طرح ميزة جديدة طال انتظارها داخل تطبيقها الشهير "صور جوجل" (Google Photos)، والمخصص لهواتف نظام التشغيل "أندرويد". 

وتمنح هذه الميزة البسيطة والعملية المستخدمين القدرة الكاملة على التحكم في سرعة تشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، لتلبي بذلك واحداً من أكثر الطلبات التي ألح عليها الملايين من جمهور التطبيق لسنوات طويلة.

ورغم أن تطبيق "صور جوجل" يُعد من أفضل التطبيقات العالمية في حفظ وتعديل الصور، إلا أنه كان يفتقر دائماً إلى أداة أساسية للتحكم في مشغل الفيديو الخاص به. 

ففي الماضي، كان المستخدم مضطراً لمشاهدة المقطع بسرعته الأصلية فقط، أو اللجوء إلى تطبيقات خارجية معقدة إذا أراد تسريع مقطع طويل أو إبطاء حركة سريعة، وهو ما كان يسبب إزعاجاً كبيراً لقطاع واسع من المستخدمين الذين يبحثون عن تجربة مشاهدة مرنة تشبه منصة "يوتيوب".

وتتميز الأداة الجديدة بسهولة بالغة في الاستخدام، حيث لا تتطلب أي خبرة تقنية. 

فبمجرد فتح أي فيديو داخل التطبيق، يكفي للمستخدم الضغط على النقاط الثلاث العمودية الموجودة في الزاوية العلوية واختيار "سرعة التشغيل" (Playback speed).

ستظهر فوراً قائمة منسدلة تضم خمس خيارات مختلفة للسرعة، تبدأ من الإبطاء الشديد (0.25x) و(0.5x)، مروراً بالسرعة الطبيعية (1x)، وصولاً إلى التسريع السلس (1.5x) والتسريع المضاعف (2x). وتُحفظ هذه السرعة تلقائياً في المرة القادمة التي تفتح فيها نفس الفيديو لتوفير وقتك.

وتقدم هذه السرعات المتعددة حلولاً عملية جداً في الحياة اليومية لتسهيل استهلاك المحتوى؛ فمثلاً، إذا كنت تشاهد محاضرة تعليمية طويلة أو مقطعاً عائلياً بطيئاً، يمكنك تسريعه للضعف للوصول إلى النقطة المطلوبة بسرعة. 

وعلى العكس، إذا قمت بتصوير لقطة رياضية سريعة جداً أو حركة طفل مفاجئة، يمكنك إبطاء الفيديو للربع لتستمتع بمشاهدة كل التفاصيل الدقيقة بوضوح تام، وكأنك تستخدم كاميرا تصوير سينمائية احترافية تدعم التصوير البطيء.

وحتى هذه اللحظة، بدأت الشركة في توفير هذا التحديث بشكل تدريجي لمستخدمي هواتف "أندرويد" فقط في مختلف دول العالم. ولم تصدر "جوجل" بياناً رسمياً يحدد موعد توافر نفس الميزة لمستخدمي هواتف "آيفون" (iOS) أو نسخة المتصفح على أجهزة الكمبيوتر، لكن من المتوقع جداً أن يتم تعميم هذه الخطوة الناجحة على جميع المنصات خلال الأسابيع القليلة القادمة بمجرد استقرارها.

وتؤكد هذه الخطوة حرص عملاق التكنولوجيا على متابعة آراء مجتمع التقنية والتفاعل معها بجدية ومسؤولية. 

فقد أقرت "جوجل" عبر صفحة الدعم الرسمية الخاصة بها أن هذه الإضافة كانت على رأس قائمة طلبات وتوصيات المستخدمين، ووجهت الشكر للجمهور على صبرهم وتفاعلهم المستمر الذي يساعد المطورين في تحسين أدوات النظام، وجعلها أكثر مرونة وراحة للمستهلك العادي في تفاعله اليومي مع ذكرياته المصورة.

بالصور

بعد وفاة الأمير فيليب به.. نصائح لكشف عوامل تزيد خطر الإصابة بسرطان البنكرياس

هل يمكن عكس مرض السكري من النوع الثاني؟.. تغييرات بسيطة في نمط الحياة قد تُحدث الفرق

ممارسة هذه التمارين يوميًا يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة .. لن تتوقعها

