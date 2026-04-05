الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Gemma 4 .. كيف تحاول جوجل قلب موازين الذكاء المفتوح؟

Gemma 4
Gemma 4
احمد الشريف

كشفت مقالة تحليلية على منصة Interconnects أن إطلاق جوجل لعائلة نماذج Gemma 4 المفتوحة لا يقاس فقط بقوة الأرقام أو التراخيص الجديدة، بل بقدرة هذه النماذج على بناء نظام بيئي كامل حولها شبيه بما حققته نماذج Qwen الصينية في العامين الأخيرين. 

وأوضحت المقالة أن ما يميز Qwen اليوم ليس مجرد الأداء الفني، بل أن الباحثين والمهندسين بنوا بالفعل «عادة» العمل معه؛ من أدوات، ومجموعات بيانات، وأطر ضبط (Fine‑tuning) باتت كلها مهيأة له، وهو ما يحتاج Gemma 4 لوقت وصبر كبيرين كي يقترب منه.

ما الذي يجعل نموذجًا مفتوحًا ينجح؟

أشارت Interconnects إلى أن النجاح الحقيقي لأي نموذج مفتوح يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية وهم الأداء الفني في المهام الواقعية، وسهولة التشغيل والضبط والبناء فوق النموذج،واستقرار «سلسلة التوريد» حوله: مكتبات، شروحات، أمثلة، واستضافات سحابية. 

وأوضحت أن نماذج بحجم 7 مليارات بارامتر أصبحت «الافتراضي» للباحثين والهواة في التجارب والتطوير الأولي، بينما أصبحت نماذج في حجم 30 مليار بارامتر هي «الافتراضي» لاختبار ما إذا كان نموذج مفتوح قادرًا فعلاً على خلق قيمة اقتصادية في سيناريوهات عمل حقيقية، مثل الأتمتة داخل الشركات أو بناء مساعدين رقميين متقدمين.

أكدت المقالة أن Gemma 4، بحجميه 26 و31 مليار بارامتر، يدخلان مباشرة في هذه الفئة الثانية، لكنهما يأتيان بعد فترة شهدت فيها السوق صعود نماذج أخرى مثل Qwen و Llama، ما يجعل عليهما عبئًا مضاعفًا ليس فقط في إقناع المطورين بتجربتهما، بل أيضًا في دفعهم لإعادة بناء جزء من أدواتهم حول عائلة جديدة.

ترخيص Apache 2.0.. نقطة قوة استراتيجية

أوضحت Interconnects أن أحد أهم عناصر قوة Gemma 4 هو انتقاله إلى ترخيص Apache 2.0 المفتوح بالكامل، بعدما كانت الإصدارات السابقة من Gemma محكومة بشروط استخدام خاصة من جوجل قيّدت إعادة التوزيع والاستخدام التجاري في بعض السيناريوهات. 

وأشارت مقالات أخرى إلى أن هذا التغيير يضع Gemma 4 في نفس خانة نماذج مفتوحة ناجحة مثل Qwen وOlmo وغيرها، حيث يمكن للشركات والمؤسسات بناء منتجات تجارية مغلقة فوق النموذج، مع الاحتفاظ بحق تعديل الأوزان وتدريبها داخليًا دون العودة لجوجل في كل خطوة.

أكدت هذه التحليلات أن التراخيص الواضحة تلعب دورًا حاسمًا في قرارات الأقسام القانونية داخل الشركات الكبرى؛ فاختيار نموذج مفتوح لبناء خدمات تجارية عليه لا يعتمد فقط على أداء النموذج، بل أيضًا على مدى بساطة الترخيص وقابليته للفهم مقارنة بعقود مخصصة معقدة.

Gemma 4 بين التقنية والواقع

أشارت مدونة جوجل الرسمية إلى أن Gemma 4 بُني على نفس التقنيات التي يعتمد عليها نموذج Gemini 3 الأحدث، مع تركيز خاص على «الاستدلال المتقدم» (Advanced reasoning) والعمل كسند أساسي لبيئات «الوكيل الذكي» (Agentic workflows)، أي الأنظمة التي تنفذ سلاسل أوامر معقدة وتتصل بأدوات وواجهات برمجة مختلفة بشكل شبه ذاتي. 

وأوضحت جوجل أن النسخة ذات 31 مليار بارامتر تحتل مواقع متقدمة على لوحات تقييم مثل Arena AI مقارنة بنماذج مفتوحة من نفس الفئة، مع نسبة أداء قوية مقابل الحجم تؤهلها لتقديم قدرات قريبة من «النماذج الكبرى» لكن على عتاد أقل تكلفة.

أكدت المقالة في Interconnects أن هذه المزايا التقنية لا تكفي وحدها؛ فالتاريخ القريب أظهر نماذج مفتوحة قوية فنيًا لكنها لم تحظَ بانتشار واسع، لأن مجتمع المطورين لم يجد حافزًا كافيًا للانتقال إليها من حلول مستقرة مثل Qwen أو Llama. 

ومن هنا تأتي أهمية أن تستثمر جوجل في تحسين أدوات التشغيل والضبط (Tooling) حول Gemma 4، بعدما عانى بعض المستخدمين في الأجيال السابقة من صعوبات في عملية الـ Fine‑tuning مقارنة بمنافسين آخرين.

هل يملك Gemma 4 فرصة حقيقية للهيمنة؟

أبدت Interconnects تفاؤلًا حذرًا تجاه مستقبل Gemma 4، مشيرة إلى أن «الرياح بدأت تميل مجددًا لصالح نماذج مفتوحة مبنية في أمريكا» مع موجة منتجات مثل GPT‑OSS، وNemotron، وOlmo، وGemma نفسها. 

وأوضحت أن هناك «طاقة جماعية» حالية لدى الشركات والمستثمرين لبناء أكوام تقنية كاملة (AI Stacks) تعتمد على نماذج مفتوحة بدل الاعتماد الكامل على واجهات برمجة من شركات مغلقة، وهو ما يمنح عائلة Gemma 4 فرصة حقيقية إذا استطاعت جوجل الحفاظ على وتيرة تحديثات جيدة، وتوفير دعم قوي عبر شركات العتاد مثل إنفيديا وAMD، ومنصات الاستضافة السحابية المختلفة.

أكدت المقالة في ختامها أن السؤال ليس فقط: «هل Gemma 4 نموذج جيد؟» بل: «هل ستستثمر جوجل والمجتمع المحيط به الوقت والموارد الكافية لبناء نظام بيئي حوله ينافس ما تحقق بالفعل مع Qwen؟». 

الإجابة النهائية ستحتاج شهورًا وربما عامًا أو اثنين لتتضح، لكن المؤشرات الأولى – من التراخيص المفتوحة، والدعم العتادي، وتجارب المطورين المبكرة – توحي بأن Gemma 4 يمتلك على الأقل مقومات حقيقية ليكون أحد أبطال مشهد الذكاء الاصطناعي المفتوح في المرحلة المقبلة.

