أطفالنا حياة.. الصحة: علاج أكثر من 2500 طفل من مصر وقطاع غزة حتى الآن

كرّمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الشركات تقديراً لدورها في تنفيذ مبادرة «أطفالنا حياة» لعلاج أطفال غزة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضحت الوزارة أن المبادرة، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، ساهمت في علاج أكثر من 2500 طفل من مصر وقطاع غزة حتى الآن.

وقام الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بتكريم ممثلي الشركتين.

تطوير بعض المنشآت الصحية

‏‎وشمل التعاون دعم تطوير بعض المنشآت الصحية، من أبرزها افتتاح وحدة رعاية مركزة تضم 30 سريراً بمستشفى القناطر الخيرية المركزي بمحافظة القليوبية عام 2024، لخدمة الأطفال الفلسطينيين والمصريين على حد سواء.

‏‎وتستهدف المبادرة حاليًا توسيع نطاقها لعلاج أكثر من 3000 طفل، من خلال تقديم الرعاية الطبية الشاملة والأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل للحالات الحرجة.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون الطب العلاجي، والدكتور محمد الصدفي، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتور محمد عبد الحكيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب العلاجي.