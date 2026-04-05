الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الصحة: أكثر من 318 ألف خدمة علاجية بالقوافل الطبية خلال فبراير 2026

عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 318 ألفاً و234 خدمة طبية متنوعة ضمن أنشطة القوافل الطبية والعلاجية بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر فبراير 2026، وذلك في إطار جهود الوزارة لوصول الخدمات الطبية إلى المناطق النائية والأكثر احتياجاً، وبما يتماشى مع أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة أطلقت 183 قافلة علاجية في مختلف المحافظات، حيث سجلت محافظة أسيوط أعلى معدل في تقديم الخدمات بواقع 25,668 خدمة، تلتها محافظات أسوان والشرقية والبحيرة، فيما برزت محافظة المنوفية في صدارة الفحوصات المعملية المنفذة.

 

توفير العلاج اللازم مجاناً لـ 33.31% من الحالات

وقال الدكتور محمد غباشي، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إن حالات الكشف الطبي شكلت النسبة الأكبر بنسبة 40.74%، فيما تم توفير العلاج اللازم مجاناً لـ 33.31% من الحالات، لافتاً إلى إجراء 46,662 فحصاً معملياً بنسبة 14.66%، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتثقيف الصحي. كما تم تحويل الحالات الحرجة التي تحتاج تدخلات جراحية أو رعاية متقدمة إلى المستشفيات التابعة للوزارة بنسبة 0.17%.

وأكدت الوزارة التزامها الكامل بتكثيف أعمال القوافل الطبية وتوجيهها إلى المناطق الحدودية والقرى والنجوع، مع التركيز على تقديم الخدمة الطبية المتكاملة (كشف – تحليل – علاج) للمواطنين، تنفيذاً لتوجهات الدولة بالاهتمام بالصحة العامة كركيزة أساسية للتنمية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
