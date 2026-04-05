الصحة: افتتاح 8 وحدات طبية.. وتنظيم 29 ندوة للتوعية بمخاطر استخدام الهاتف المحمول

منار عبد العظيم

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها الطموحة لتطوير المنظومة الصحية، خاصة في مجال العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق إتاحتها للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح عبد الغفار أن الجهود الحالية تستهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المرضى، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال إنشاء وتجهيز وحدات طبية متخصصة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المستشفيات المركزية ورفع كفاءة الخدمة المقدمة.

 

تجهيز أكثر من 2000 حالة خلال شهر واحد

وقال إن شهر فبراير الماضي شهد تجهيز 2017 حالة للعلاج الطبيعي، وهو ما يعكس تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الصحية.

وأضاف أن أهمية هذا الرقم لا تقتصر على حجمه فقط، بل تمتد إلى دلالته على:

زيادة إتاحة خدمات العلاج الطبيعي.

تحسن كفاءة الأداء داخل الوحدات الصحية.

ارتفاع مستوى ثقة المواطنين في الخدمات المقدمة.

وأكد أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على دعم هذه الخدمات بالأجهزة الحديثة والكوادر الطبية المؤهلة، بما يضمن تحقيق أفضل نتائج علاجية للمرضى.

 

افتتاح 8 وحدات طبية جديدة في عدة محافظات

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة عن افتتاح وتجهيز 8 وحدات طبية جديدة بتخصصات متنوعة، شملت:

وحدات للعلاج الطبيعي.

مراكز لإعادة التأهيل.

خدمات متخصصة لصحة المرأة.

تجهيزات للرعاية التنفسية.

أقسام مخصصة للأطفال.

وأوضح أن هذه الوحدات تم توزيعها على عدد من المحافظات، من بينها بني سويف والقليوبية والقاهرة، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الصحية وتوفير الخدمات الطبية بالقرب من المواطنين.

 

التوعية الصحية جزء أساسي من المنظومة

أكد عبد الغفار أن مفهوم الرعاية الصحية لم يعد يقتصر على تقديم العلاج فقط، بل أصبح يشمل أيضًا التوعية والوقاية من الأمراض، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال حملات توعوية مستمرة في مختلف أنحاء الجمهورية.

29 ندوة توعوية حول مخاطر الاستخدام الخاطئ للمحمول

في هذا الإطار، أعلنت وزارة الصحة عن تنظيم 29 ندوة توعوية في 5 محافظات، بهدف رفع الوعي بالمخاطر الصحية الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح للهواتف المحمولة.

وتركز هذه الندوات على التوعية بالأضرار المرتبطة بوضعيات الجسم الخاطئة أثناء استخدام الهاتف، خاصة لفترات طويلة.

 

مخاطر صحية تهدد الرقبة والعمود الفقري

أوضح المتحدث الرسمي أن الاستخدام المطول للهاتف المحمول مع انحناء الرقبة قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، أبرزها:

آلام في الفقرات العنقية.

تيبس الرقبة.

تنميل في الأطراف.

ضعف في الذراعين.

احتمالية تطور الحالة إلى آلام مزمنة.

وشدد على أن هذه المشكلات أصبحت أكثر شيوعًا في ظل الاعتماد المتزايد على الهواتف الذكية في الحياة اليومية.

نصائح لتجنب الأضرار الناتجة عن الهاتف المحمول

اختتم عبد الغفار تصريحاته بالتأكيد على أهمية اتباع عدد من الإرشادات الوقائية، من بينها:

الحفاظ على وضعية مستقيمة للرقبة أثناء استخدام الهاتف.

رفع الهاتف إلى مستوى العين بدلًا من خفض الرأس.

تقليل فترات الاستخدام الطويلة.

أخذ فترات راحة منتظمة.

وأشار إلى أن الالتزام بهذه السلوكيات البسيطة يمكن أن يساهم بشكل كبير في الوقاية من العديد من المشكلات الصحية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

