مدرب روسيا يشيد بديانج ويرشح هؤلاء المنتخبات لحصد كأس العالم

أشاد فاليري كاربين، المدير الفني لمنتخب روسيا، بالإمكانات الفنية التي يمتلكها المالي أليو ديانج، مؤكدًا أنه من اللاعبين القادرين على النجاح في الدوريات الأوروبية الكبرى.

وقال كاربين في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، تقديم الإعلامي هاني حتحوت، إن ديانج لاعب موهوب ويستطيع صناعة الفارق في إسبانيا أو فرنسا أو ألمانيا، موضحًا أنه قادر على الانسجام مع العديد من الأندية الكبرى.

مدرب روسيا يرشح المنتخبات لحصد كأس العالم

وتحدث مدرب روسيا أيضًا عن فرص المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم، مؤكدًا أن إسبانيا والأرجنتين وألمانيا وفرنسا من أبرز المنتخبات القادرة على التتويج باللقب العالمي.

كما أشار كاربين إلى ثقته في عودة منتخب روسيا للمشاركة في البطولات الرسمية مستقبلًا، مؤكدًا أن جميع اللاعبين يشعرون بالفخر لتمثيل المنتخب الروسي، وأنه يتوقع مشاركة روسيا في كأس العالم 2030.