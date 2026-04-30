يفكر في الموسم القادم.. محمد بركات يكشف سر تراجع مستوى أليو ديانج

تحدث محمد بركات نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن وضع لاعب وسط النادي الأهلي، أليو ديانج، مؤكدًا أهميته الكبيرة داخل الفريق، لكنه أشار إلى تأثر مستواه مؤخرًا.

وقال بركات، خلال استضافته في برنامج يا مساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إن ديانج لاعب مهم جدًا عندما يكون في كامل تركيزه، لكن قرار رحيله عن الأهلي بنهاية الموسم أثر عليه بشكل سلبي.

وأضاف أن ديانج يتميز بالهدوء والالتزام ولا يثير أي مشاكل، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر عليه نوع من اللامبالاة، وهو ما أرجعه إلى اقتراب رحيله عن الفريق.

وأشار بركات إلى أن الأهلي كان قد وافق على رحيل عمرو السولية، وكان من الصعب التفريط في ديانج في نفس التوقيت، لافتًا إلى أن حامد حمدان فضّل الانضمام إلى نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية.

واختتم بركات تصريحاته بالتأكيد على أن وجهة نظره كانت تميل إلى رحيل ديانج خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، للاستفادة المادية والتعاقد مع بديل مناسب قبل نهاية الموسم.