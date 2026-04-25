أحمد حسن: النيجيري أكينتولا مرشح لخلافة ديانج في الأهلي

دخل النيجيري النيجيري ديڤيد أكينتولا إدوو المحترف في الدوري البلغاري ضمن حسابات النادي الأهلي لتدعيم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الجديد.

وكشف الكابتن أحمد حسن عبر برنامجه "الكابتن"، المذاع على قناة DMC عن ترشيح لاعب الوسط المتألق للانضمام إلى الأهلي، وتعويض الرحيل المرتقب للمالي اليو ديانج بنهاية الموسم الجاري.

ودخل أكينتولا الحسابات بعد أن قدم مستويات مميزة للغاية برفقة فريقه أردا كارجلي في الدوري البلغاري، حيث نجح في تسجيل هدفين وصنع آخر خلال الموسم الجاري.

وأشار الصقر في حديثه إلى أن الأهلي قد تلقى ترشيحات عديدة لتدعيم وسط الملعب بمحترف أجنبي جديد، بينهم أكينتولا الى جانب الإيفواري إسحاق سيسيه المحترف في الدوري الجنوب إفريقي.