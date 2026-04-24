لو خسر شكرًا.. مهيب عبدالهادي: فرصة بيراميدز في المنافسة بمباراة الأهلي المقبلة

تحدث الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن مباراة نادي الزمالك القادمة مع بيراميدز خاصة بعد فوز الأبيض على الفريق الأزرق بهدف نظيف، أمس الخميس.

وقال مهيب عبد الهادي، عبر برنامج “اللعيب”، على قناة “إم بي سي مصر”: “اتفاجئنا امبارح بعد فوز الزمالك بهجوم من يوروتشيتش المدير الفني لبيراميدز على حكم المباراة، وعلى حاجات كتير، لكن لا يمنع إنه كان فقيراً فنياً بالأمس أمام نادي الزمالك”.

وأضاف: "أنا بقوله عندك مباراة مهمة يوم الإثنين، بحكام أجانب أهوه، يعني مالكش حجة، ورِّينا نفسك".

ووواصل حديثه: "كنت بتكلم مع ضيوفي قبل الهواء ويمكن دخلنا في نقاش كبير جداً وأنا قلت كلمة ولازلت بصر عليها، إيه هي؟ إن المتحكم في الدوري هذا الموسم هو بيراميدز".

واستطرد مهيب عبد الهادي: "ليه بقول كده؟؛ لأن مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة، مباراة حاسمة فاصلة في منافسة الدوري، بمعنى إن الأهلي لو فاز؛ لأ، وسع يا جدع، اقف بقى وتعالى نتكلم: بسم الله الرحمن الرحيم الدوري بين الزمالك والأهلي خلاص".

وقال: "بيراميدز فرصته في المنافسة، في مباراة الأهلي، لكن لو خسر؛ شكراً خلاص، وبعدها الدوري هيبقى بين الزمالك والأهلي، ورغم فرق الـ 5 نقاط؛ ده لا يعني مطلقا إن الزمالك خد الدوري، خطوة آه، خطوة مهمة آه، مهمة لكن هو لسه".

وتحدث عن حظوظ النادي الأهلي، قائلا: "موجودة وبقوة، شرط الفوز على بيراميدز، الفوز على بيراميدز هو بداية الانطلاق للأهلي، بعد طبعاً ربنا ما رجعه بالسلامة من الإجازة الكبيرة قوي.. أسبوعين إحنا أمام فريق الأهلي بقاله فترة ما شفناهوش".

وأضاف: "طب هترجع بقى عامل إيه يا ترى؟، يا ترى هترجع عامل إيه يا نادي يا أهلي بعد الإجازة الطويلة دي؟ وبعد الإجازة السلبية؟، الراجل ادالهم إجازة، آدي عندك 6 أيام كانوا بره، تحس إن هي فترة إعداد".

وواصل: "الأهلي بقى هيرجع عامل إيه هنا؟، ما أنت جاي بقى صفحة بيضا جديدة ما نعرفش عنك حاجة، اللي فات مفيش، ما كانش فيه حاجة خالص، لا فنيات، ولا كورة، وكانت ماشية بالبركة كده".

وختم مهيب، حديثه: "لأول مرة في التاريخ، عمر ما ده كان سيستم النادي الأهلي، مفيش دوافع، عادي، أجيب هدف في آخر دقيقة بالصدفة، ضربة جزاء أمسك فيها أعمل حاجات كدة غريبة ما شوفناهاش في النادي الأهلي، تعادل يعني خلاص تقدر تسلم كده وتطبق على إيد الزملكاوية، وتقول لهم يعني قربتوا قربتوا خلاص، لكن بعد مباراة بيراميدز والنادي الأهلي سيكون لنا حديث آخر".