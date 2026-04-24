الغندور يشيد بالزمالك : متصدر الدوري هذا العام .. وأقوى دفاع وهجوم

علق الإعلامي خالد الغندور على أداء نادي الزمالك هذا الموسم خاصة بعد فوز الأبيض على نظيره بيراميدز بهدف نظيف.

وكتب الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ؛ بسم الله ما شاء الله الزمالك متصدر الدوري العام وأقوى دفاع و أقوى هجوم والله أكبر من عين الحاسدين".



اقترب الزمالك خطوة جديدة من حسم لقب الدوري المصري، بعد فوزه الثمين على بيراميدز، ليُبقي مصيره في يده دون الحاجة لانتظار نتائج المنافسين خلال الجولات المتبقية من مرحلة الحسم.

وبات الفريق الأبيض بحاجة إلى الوصول للنقطة 57 من أجل التتويج رسميًا باللقب دون النظر إلى أي حسابات أخرى، ما يعني ضرورة حصد 8 نقاط من أصل 12 متاحة خلال آخر 4 مباريات بالموسم.

وتتمثل السيناريوهات التي تمنح الزمالك اللقب رسميًا في تحقيق 3 انتصارات، وهو ما يرفع رصيده بـ9 نقاط ويضمن التتويج مباشرة، أو الفوز في مباراتين مع التعادل في مباراتين، ليجمع 8 نقاط تكفي أيضًا لحسم اللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.