هو اللي على الساحة.. أحمد سليمان: الزمالك عامل حالة في البلد وأفريقيا والدوري

هنأ أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الفريق الأول لكرة القدم؛ لفوزه على فريق بيراميدز، أمس، بهدف نظيف.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عبر برنامج “اللعيب” على قناة “إم بي سي مصر”: "مبروك الفوز، مبروك لكل الزملكاوية، والكرة المصرية الفترة اللي فاتت دي الزمالك يعني عامل حالة في البلد وفي أفريقيا وفي الدوري، وهو اللي على الساحة الكروية".

وأضاف: "الناس مش شايفه غير الزمالك الفترة دي، مصر كلها مش شايفه غير الزمالك.. عكس ناس تانية بقى بتفكر في أندية تانية".

وواصل أحمد سليمان: "بعد نتيجة امبارح، أصبح المتحكم في الدوري المصري هو نادي الزمالك، وإن شاء الله يكسب الـ 4 ماتشات للي جاية، وكل واحد يعمل اللي هو عايزه، وده اللي هيحصل بإذن الله".

وأكد: "الزمالك اللي عامل الحالة في البلد.. وعامل انتعاش في البلد، الزمالك دلوقتي مفرحين البلد، يعني بقى فيها حدث، وفي جماهير الزمالك، وحاجات زي كده".

وأشار إلى أن: "جمهور الزمالك هو صانع الحدث، وعامل حالة حلوة أوي الموسم ده، أنا بشكر كابتن إكرامي إنه قد إيه كان مكشَّر، هو دلوقتي بس اللي فرحان؛ بيقولك علشان الأهلي".

وأكد أن: "بيراميدز بإمكانياته كان عامل ليا قلق شخصي كزملكاوي، لأنه نادي كرة فقط، وبيصرف جامد، وإحنا عندنا 27 لعبة ومشاكل كبيرة".

واختتم حديثه: "لكن بيراميدز ساعد في إظهار إن الكرة مش هتفضل لحد واحد، وزي ما أنت قولت يا مهيب.. إنك مستني بيراميدز هيعمل إيه قدام الأهلي، وإن بطولة الدوري هيحددها بيراميدز".