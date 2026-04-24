رسميًا - الأهلي بطلاً لدوري المحترفين لكرة اليد بعد الفوز على الزمالك 31\22

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 31-22، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن الجولة الأخيرة على صالة الدكتور حسن مصطفى لبطولة دوري المحترفين.

وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري من جولتين سابقتين.

وعقد الإسباني ديفيد ديفيز المدير العام للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق عمليات الإحماء لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

وشهد المران الأخير للفريق تركيزا كبيرا من جانب الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية، مع مطالبة اللاعبين بالتركيز الشديد خلال اللقاء.