«رجال يد الأهلي» يفوز على طلائع الجيش في الدوري



حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على طلائع الجيش بنتيجة 36-22، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن ‏منافسات بطولة الدوري‎.‎

قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا للغاية، ونجح الفريق في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 21-8 بفضل التنظيم الدفاعي ‏والمحاولات الهجومية والتصويبات القوية‎.

وفي الشوط الثاني حافظ الأهلي على تفوقه، وواصل السيطرة على مجريات اللقاء حتى حسم المباراة بفارق كبير محققًا الفوز ‏بنتيجة 36-22‏‎.‎

وكان «رجال يد الأهلي» قد فاز في المباراة السابقة على حساب الشمس بنتيجة 26-22، ضمن منافسات بطولة الدوري.‏