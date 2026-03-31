«رجال يد الأهلي» يفوز على طلائع الجيش في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على طلائع الجيش بنتيجة 36-22، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.
قدم لاعبو الأهلي عرضًا قويًّا للغاية، ونجح الفريق في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 21-8 بفضل التنظيم الدفاعي والمحاولات الهجومية والتصويبات القوية.
وفي الشوط الثاني حافظ الأهلي على تفوقه، وواصل السيطرة على مجريات اللقاء حتى حسم المباراة بفارق كبير محققًا الفوز بنتيجة 36-22.
وكان «رجال يد الأهلي» قد فاز في المباراة السابقة على حساب الشمس بنتيجة 26-22، ضمن منافسات بطولة الدوري.