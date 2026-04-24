طوارئ في الأهلي لمواجهة بيراميدز.. محاضرة فنية وملعب 30 يونيو كامل العدد

عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ييس توروب، محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث ركز خلالها على الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة.

وخاض الفريق تدريباته الجماعية التي شهدت تنفيذ عدد من الجمل التكتيكية، في إطار تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا للمواجهة المرتقبة.

ويستعد الأهلي لملاقاة بيراميدز في الثامنة مساء الاثنين المقبل على استاد 30 يونيو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج بالدوري الممتاز.

وعلى الصعيد الجماهيري، تشهد المباراة إقبالًا كبيرًا، بعدما نفدت جميع تذاكر اللقاء بالكامل خلال ساعات قليلة من طرحها عبر منصة “تذكرتي”، في مشهد يعكس أهمية وقوة المواجهة المنتظرة.