البنك الأهلي يهزم زد بثنائية ويشعل المنافسة في الدوري المصري

حقق فريق البنك الأهلي فوزًا مهمًا على حساب زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز.

ودخل البنك الأهلي، اللقاء، بقوة، ونجح في التقدم مبكرًا عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة الثالثة، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة في المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز أسامة فيصل تقدم البنك الأهلي بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48، ليضع فريقه في موقف مريح نسبيًا.

وحاول زد العودة إلى اللقاء، ونجح أحمد طارق في تقليص الفارق بتسجيل هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 68، لتشتعل الدقائق الأخيرة، لكن البنك الأهلي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، رفع البنك الأهلي رصيده إلى 36 نقطة ليتساوى مع زد في عدد النقاط، في ظل اشتعال المنافسة بجدول ترتيب الدوري المصري خلال المرحلة الحالية.