تشكيل مودرن سبورت لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق الإسماعيلي بالدوري.

جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمود شعبان ، محمود رزق، حمدي مارسيلو، خالد رضا

خط الوسط: محمد صبري، أحمد يوسف، محمد هلال، رشاد المتولي

هجوم: جودوين شيكا، ارنولد ايبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، طارق سيد، وليد علي، فيجيري، محمد مسعد، عماد حمدي، علي زعزع، غنام محمد، محمود ممدوح.

ويحل في تمام الثامنة مساءً على ملعب ستاد الاسماعيلية، فريق مودرن سبورت ضيفًا على فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة السادسة من المرحلة الثانية لدوري nile.