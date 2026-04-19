زد يقسو علي مودرن سبورت بثلاثية في الدوري المصري

أكتسح نادي زد نظيره مودرن سبورت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى جمعت الفريقين علي ملعب إستاد القاهرة في الجولة الخامسة في المجموع الثاني ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأفتتح زد التهديف في الدقيقة 3، عن طريق شادي حسين ،وأضاف زد الهدف الثاني في الدقيقة 7، عن طريق عبدالرحمن البنوبي.

وعزز زد النتيجة ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 68، عن طريق شادي حسين.

وقلص مودرن سبورت الفارق في الدقيقة 85، عن طريق أرنولد إيبا تشيبيا.

وبهذه النتيجة يقفز زد إلي المرتبة الثانية برصيد 36 نقطة، وتجمد مودرن سبورت في المركز التاسع برصيد 27 نقطة.