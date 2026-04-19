تشكيل مودرن سبورت أمام زد بالدوري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق مودرن سبورت عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق زد بالدوري المصري .

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف



خط الدفاع: محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي، أحمد مزهود

خط الوسط: غنام محمد، عماد حمدي، محمد مسعد، علي زعزع

هجوم: ارنولد ايبا، جودوين شيكا

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمد صبري، فيجيري، أحمد يوسف، محمود شعبان، خالد رضا، محمد هلال، رشاد المتولي، سليم سليمان.

ويستضيف بعد قليل وفي تمام الثامنة مساءً على ملعب ستاد القاهرة، فريق مودرن سبورت نظيره فريق زد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لدوري nile.