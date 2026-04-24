خبير لوائح يحذر جماهير الأهلي قبل مواجهة بيراميدز: عقوبات محتملة في الانتظار

حذر خبير اللوائح الرياضية عامر العمايرة جماهير النادي الأهلي من بعض التصرفات خلال مباراة الفريق أمام بيراميدز، مؤكدا أن أي تجاوزات أو هتافات غير لائقة قد تعرض النادي لعقوبات انضباطية.

وقال العمايرة عبر حسابه على موقع فيسبوك" إن الأهلي مهدد في حال تكرار المخالفات بفرض غرامة مالية تصل إلى 250 ألف جنيه، بالإضافة إلى احتمال حرمانه من الجماهير في إحدى المباريات المقبلة، والتي قد تكون أمام الزمالك.

وأشار إلى أن لائحة العقوبات في المسابقات المحلية تطبق بشكل صارم فيما يتعلق بسلوك الجماهير داخل المدرجات، خصوصًا في المباريات الجماهيرية الكبرى.

وشدد على ضرورة تحلي الجماهير بالانضباط والالتزام بالتشجيع الإيجابي، لتجنب أي قرارات قد تؤثر على حضورهم في المباريات المقبلة أو تضر بمصلحة الفريق في المنافسات المحلية.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب، لتحدٍ صعب مع نظيره بيراميدز في إطار منافسات الجولة الرابعة بمجموعة التتويج بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز يوم الإثنين الموافق 27 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساء، وتنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.