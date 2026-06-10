نقيب الإعلاميين والشاذلي ينهيان خلاف الإعلامية بسنت النبراوي والصحفي أيمن حسن

شهد الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، و الكاتب الصحفي محمدالسيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحمد مهنا، نقيب محامي القاهرة الجديدة، جلسة صلح بين الإعلامية بسنت النبراوي والكاتب الصحفي أيمن حسن ، وذلك على خلفية قضية السب والقذف المقامة من "النبراوي" بسبب فيديو تم نشره عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وأكد الحضور خلال الجلسة أهمية الحفاظ على العلاقات المهنية والإنسانية بين أبناء الوسط الإعلامي والصحفي، وضرورة تغليب روح التسامح والحوار، بما يعكس القيم المهنية والأخلاقية للمهنة.

وانتهت الجلسة بالتصالح بين الطرفين في أجواء اتسمت بالاحترام المتبادل، وتنازلت الإعلامية بسنت النبراوي عن القضايا التي رفعتها ضد أيمن حسن بحضور عبدالله منصور محامي الإعلامية بسنت النبراوي، وذلك بعد حصولها على حكم بات ونهائي بالحبس والغرامة المالية في درجات التقاضي النهائية.

وتوجه أيمن حسن الصحفي، والإعلامية بسنت النبراوي، بخالص الشكر والتقدير للإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، ومحمد السيد الشاذلي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأحمد مهنا، نقيب محامي القاهرة الجديدة، على جهودهم وتوسطهم لإنهاء الخلاف والتوصل إلى التصالح بين الطرفين،

مؤكدين تقديرهما للدور الذي قاموا به في تقريب وجهات النظر وإنهاء الأزمة بروح من الود والتفاهم.

وأكد الإعلامي الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، أن ما قامت به النقابات هو تأصيل روح الإخوة والمحبة والتعاون، وإنفاذًا لما تنص عليه قوانين النقابات المهنية من التسويات وإنهاء الخلافات بالتصالح؛ لتستمر روح المحبة والإخوة بين أبناء المهن.