31 منشأة صحية تنضم إلى منظومة الجودة الوطنية.. و8 مستشفيات تحصل على الاعتماد والتجديد وفق معايير GAHAR

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن صدور حزمة جديدة من قرارات اللجنة العليا لاعتماد المنشآت الصحية خلال اجتماعها المنعقد اليوم بالعاصمة الجديدة، والتي أسفرت عن منح وتجديد الاعتماد لـ(31) منشأة صحية بمختلف أنحاء الجمهورية، بعد نجاحها في استيفاء متطلبات معايير الجودة الصادرة عن الهيئة والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua).

وتعكس هذه القرارات استمرار التوسع في نشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي داخل القطاع الصحي المصري، وترسيخ مكانة الاعتماد كأحد أهم أدوات تطوير الخدمات الصحية، بما يسهم في تعزيز سلامة المرضى، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة متلقي الخدمة الصحية.

منح شهادة الاعتماد الكامل وفق معايير GAHAR

ففي قطاع المستشفيات، وافقت اللجنة العليا على منح شهادة الاعتماد الكامل وفق معايير GAHAR لكل من:

- مستشفى هيئة قناة السويس (نمرة 6) بمحافظة الإسماعيلية.

- مستشفى "دار الشفا" بمحافظة القاهرة.

- مستشفى لوران بمحافظة الإسكندرية، والتابعة للقطاع الخاص.

كما وافقت اللجنة على تجديد الاعتماد المبدئي لـ "مستشفى ديرمواس التخصصى" بمحافظة المنيا، وتجديد الاعتماد الكامل لكل من:

- مستشفى الشرطة بالإسكندرية التابعة لقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

- مستشفى العربي بمحافظة المنوفية

إلى جانب منح شهادة الاعتماد المبدئي لـكل من:

- مستشفى دار السلام هرمل بمحافظة القاهرة

- مستشفى القنطرة شرق المركزى بمحافظة الاسماعيلية، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية

وكشفت قرارات الاعتماد الأخيرة عن اتساع نطاق تطبيق معايير الجودة داخل القطاع الصحي الخاص، حيث شملت منشآت متنوعة التخصصات تضم مراكز طبية متخصصة وعيادات خاصة ومعامل تحاليل وصيدليات ومراكز أسنان وعيون، في مؤشر واضح على تنامي ثقافة الجودة وتزايد إقبال مقدمي الخدمات الصحية على تبني أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دوليًا.

وفي هذا الإطار، حصلت على شهادة الاعتماد الكامل كل من:

- مركز التيسير للعيون بمحافظة الشرقية

- عيادة د. محمد أبو العلا بمحافظة الشرقية

- معمل شلبي للتحاليل الطبية فرع سموحة بمحافظة الإسكندرية

- مركز "اى فين 5" لعلاج الاوردة بمحافظة الاسكندرية

- صيدلية د. ماريام بمحافظة الإسماعيلية

- كيرو دينتال كلينك بمحافظة الإسماعيلية

- مركز د. تامر إبراهيم عبد الجليل بدر (دينتال كير ايجيبت) بمحافظة القاهرة.

بالاضافة الى تجديد الاعتماد المبدئى لـ "مركز الإسكندرية لطب الأطفال" بمحافظة الإسكندرية، إلى جانب تجديد اعتماد كل من:

- معمل المختبر ٥٨ ش التحرير الدقى بمحافظة الجيزة

- معمل الفا لاب بمحافظة بورسعيد

وفي قطاع الرعاية الصحية الأولية، وافقت اللجنة على منح شهادة الاعتماد المبدئي وفق معايير GAHAR المعتمدة دوليًا لـ (6) وحدات ومراكز طب أسرة تابعة لوزارة الصحة والسكان، شملت:

- مركز طب اسرة سكن مصر (بدر) بمحافظة القاهرة

- وحدة طب أسرة الحى السادس بمحافظة القاهرة

- وحدة طب أسرة أبو دشيشة بمحافظة الدقهلية

- مركز طب اسرة برمبال القديمة بمحافظة الدقهلية

- وحدة طب اسرة ميت عدلان بمحافظة الدقهلية

- وحدة طب اسرة الغربانيات بمحافظة الاسكندرية

كما وافقت اللجنة على تجديد اعتماد أربع منشآت للرعاية الأولية بمحافظة الإسماعيلية، بما يعكس نجاحها في الحفاظ على متطلبات الجودة واستدامة تطبيقها، وهي:

- وحدة طب أسرة العهدة

- مركز طب أسرة المستقبل

- مركز طب أسرة الواصفية

- مركز طب أسرة حى السلام

وفي إنجاز جديد للرعاية الصحية الأولية، حصلت ثلاث وحدات ومراكز طب أسرة على شهادة الاعتماد الكامل، بعد استيفائها جميع متطلبات ومعايير الاعتماد المعتمدة من الهيئة، وهي:

- وحدة طب أسرة كبريت بمحافظة السويس

- مركز طب أسرة المحاميد بمحافظة اسوان

- وحدة طب أسرة الرغامة غرب بمحافظة اسوان

وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الاعتماد وفق معايير “جهار” أصبح اليوم ثقافة مؤسسية راسخة تمتد إلى مختلف محافظات الجمهورية، ولم يعد مقصورًا على منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن الإقبال المتزايد على الحصول على الاعتماد وتجديده يعكس تنامي الوعي بأهمية الجودة باعتبارها أحد أهم محركات التطوير والتميز في القطاع الصحي.

وأضاف أن تجديد الاعتماد يمثل دليلاً عمليًا على نضج منظومات الجودة داخل المنشآت الصحية وقدرتها على الحفاظ على مستويات الأداء المتميز بصورة مستدامة، مؤكداً أن أثر تطبيق معايير الجودة يمتد إلى ما هو أبعد من سلامة المرضى، ليشمل تطوير بيئة العمل، ودعم الكوادر الصحية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز الاستدامة المؤسسية والبيئية.

ووجّه رئيس الهيئة التهنئة إلى جميع المنشآت التي نجحت في الحصول على الاعتماد أو تجديده، مثمنًا جهود فرق العمل بها في ترسيخ ثقافة الجودة وتحويلها إلى ممارسات يومية ملموسة، كما دعا المنشآت الصحية التي لم تبدأ بعد رحلة الاعتماد إلى المبادرة بخوض هذه التجربة، مؤكداً أن اعتماد “جهار” أصبح استثمارًا حقيقيًا في الثقة والتميز المؤسسي، وأن الجودة هي الطريق الأمثل نحو مستقبل صحي أكثر كفاءة واستدامة للمواطن المصري.