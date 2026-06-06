لبنى عسل: تطوير المنظومة الصحية أولوية للدولة.. وتسريع التأمين الصحي الشامل

قالت الإعلامية لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج "الحياة اليوم"، إن الدولة المصرية تواصل متابعة ملفاتها القومية الكبرى، وعلى رأسها ملف الصحة، باعتباره أحد أهم القطاعات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وأشارت لبنى عسل إلى أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، تناول عدداً من الملفات المرتبطة بتطوير المنظومة الصحية، وفي مقدمتها منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير المنشآت الطبية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية.

متابعة مستجدات التأمين الصحي الشامل

وأوضحت أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ومستويات التقدم في ميكنة المنظومة الصحية، إلى جانب التجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبي للمنظومة بمحافظة المنيا، في إطار الاستعدادات للتوسع في المراحل الجديدة.

التوسع في تطوير المنشآت الصحية

وأكدت أن الدولة تواصل العمل على إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المستشفيات والمنشآت الطبية، إلى جانب متابعة مشروعات القطاع الصحي في محافظات الصعيد، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الاستفادة منها.

تحسين أجور العاملين بالإسعاف

ولفتت إلى أن الرئيس وافق خلال الاجتماع على مقترح لتحسين أجور العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، بالتوازي مع استعراض خطط تطوير أسطول الإسعاف ودعم كفاءة الخدمات الإسعافية المقدمة للمواطنين.

مدينة طبية متكاملة ودعم الاستثمار الصحي

وأضافت أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات مشروع مدينة النيل الطبية، ومقترح إنشاء مدينة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والبحثية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يدعم التعليم الطبي والبحث العلمي والسياحة العلاجية، إلى جانب التأكيد على تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي وتوطين الصناعات الطبية.