أخبار التوك شو | رواتب الأطباء بعد 30 سنة خدمة بياخد 8500 جنيه.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار والمعاشات والإسكان

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:



بعد 30 سنة خدمة بياخد 8500 جنيه.. الأطباء تفجر مفاجأة بشأن الرواتب

يواجه القطاع الصحي تحديات متواصلة تتعلق بنقص أعداد الأطباء في عدد من المستشفيات، إلى جانب مطالبات بتحسين أوضاعهم المالية وزيادة الرواتب، بما يسهم في الحد من الهجرة واستمرار الكفاءات الطبية داخل المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، أن مدير أي مستشفى مسؤول عن سير العمل داخل المستشفى بالكامل، كما يتحمل مسؤولية سلامة المرضى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، إلى جانب تنظيم العمل داخل المستشفى، مؤكدًا أن المسؤولية الأساسية لمدير المستشفى هي الحفاظ على سلامة المرضى.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين



استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 27 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم



الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.35 جنيه

سعر الشراء: 51.25 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.38 جنيه

سعر الشراء: 58.26 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.44 جنيه

سعر الشراء: 68.26 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 166.79 جنيه

سعر الشراء: 166.41 جنيه.



2.9 مليون مواطن.. برلماني يفجر مفاجأة عن المحذوفين من التموين آخر 6 سنوات

تواصل الدولة تنفيذ خطتها لتنقية منظومة الدعم التمويني، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة في توزيع الموارد، وذلك من خلال مراجعة قواعد بيانات المستفيدين واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة.

وخلال الـ 6 سنوات الماضية، أسفرت عمليات المراجعة وفقا لتصريحات أحد أعضاء مجلس النواب عن حذف نحو 2.9 مليون مواطن من منظومة الدعم، في إطار جهود إعادة توجيه الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وقد أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن نحو 60.8 مليون مواطن يحصلون على الدعم التمويني، موضحًا أن عدد البطاقات التموينية يبلغ نحو 23 مليون بطاقة، وتضم البطاقة الواحدة في بعض الحالات 4 أو 5 أفراد.

بشرى للمواطنين.. الإسكان تكشف موعد طرح وحدات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص





يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل الطرح الجديد للوحدات السكنية، بعد إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التوسع في التعاون مع القطاع الخاص لتوفير مزيد من الوحدات، مع استمرار تطبيق قواعد الاستحقاق لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستهدفة.



وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، تفاصيل المبادرة الجديدة، وشروط الحصول على الوحدات، وموعد بدء أول طرح للمشروعات.

زيادة الوحدات السكنية مع الحفاظ على ضوابط الاستحقاق

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص يأتي بهدف زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة أمام المواطنين، وتوفير فرص جديدة للحصول على وحدات مناسبة، مع الحفاظ على منظومة الدعم وشروط الاستحقاق المعمول بها.



خبير: الأرض دخلت مرحلة الخطر البيئي وحرائق الغابات تهدد مستقبل الكوكب

حذر الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، من أن كوكب الأرض يواجه ضغوطًا بيئية غير مسبوقة، مؤكدًا أن حدوده البيئية وقدرته على التجدد ومخزونه من الهواء النقي أصبحت مهددة، مع دخول العالم مرحلة الخطر البيئي الحقيقي والمباشر منذ مطلع عام 2026.



وأوضح كامل، خلال تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الارتفاع الملحوظ في حرائق الغابات هذا العام يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، اللذان تسببا في ارتفاع درجات حرارة الكتل الهوائية في طبقات الغلاف الجوي العليا إلى مستويات خطيرة.

وأشار إلى أن العامل البشري يمثل سببًا رئيسيًا في اندلاع الحرائق، من خلال التخلص العشوائي من النفايات المنزلية والصناعية داخل الغابات، خاصة المخلفات المحفوظة داخل أكياس بلاستيكية مغلقة، والتي قد تتخمر بفعل حرارة الشمس وتنتج غازات قابلة للاشتعال. كما لفت إلى أن الزجاج الملقى على الأرض يعمل كعدسة لتركيز أشعة الشمس، إضافة إلى أعقاب السجائر المشتعلة واستخدام المفرقعات النارية، وهي جميعها ممارسات تسهم في إشعال الحرائق.

النتيحة بـ 500 جنيه.. أمر عاجل للمواطنين بخصوص الثانوية العامة.. فيديو

مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، تتزايد حالة الترقب والانتظار بين الطلاب وأولياء الأمور، بالتزامن مع انتشار عدد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول موعد ظهور النتيجة وتفاصيل إعلانها.

وأكدت الإعلامية سارة مجدي، مذيعة قناة صدى البلد، عبر برنامج صباح البلد، أن هناك أخبارًا كثيرة خلال الساعات الأخيرة تتحدث عن نتيجة الثانوية العامة وموعد إعلانها، وذلك بعد انتشار العديد من الشائعات.

500 جنيه مقابل تعديل النتيجة

وكشفت أن صفحة الغش الإلكتروني «شاومينج» نشرت أنها قد تقوم بتسريب كشوف نتيجة الثانوية العامة، وأنها قادرة على تعديل النتائج داخل الكنترول مقابل 500 جنيه، وذلك قبل اعتماد النتيجة من الوزير.



لو معاك فلوس الحق اشتري ذهب.. الشعبة تفجر مفاجأة



تشهد أسعار الذهب حالة من الترقب بين المواطنين والمستثمرين، في ظل استمرار تحركات المعدن الأصفر وتأثره بالعديد من العوامل الاقتصادية محليًا وعالميًا.

وأكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن الفترة الحالية لا تشهد تراجعًا في أسعار الذهب، موضحًا أن ذلك يرجع إلى حالة التوترات التي يشهدها العالم خلال الفترة الأخيرة.



الحق اتظلم.. التموين تعلن أخبارا سارة للمحذوفين من الدعم

تواصل وزارة التموين جهودها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال مراجعة قواعد بيانات المستفيدين وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، في إطار خطة تستهدف تعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية.



وقال الدكتور أحمد أبوالغيط، مساعد وزير التموين للرقابة وشؤون التموين، إن ملف الخبز يحظى باهتمام مباشر من وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، وهناك توجيهات واضحة بضمان وصول الدعم كاملًا إلى مستحقيه، وأن يحصل المواطن على رغيف خبز مطابق للمواصفات من حيث الوزن والجودة.

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الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى مطلع أغسطس.

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الانخفاض المؤقت في درجات الحرارة ينتهي اليوم الإثنين، لتبدأ البلاد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء موجة حارة جديدة تستمر حتى بداية شهر أغسطس، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية.

ارتفاع الحرارة تدريجيًا بداية من الثلاثاء

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر، أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيًا اعتبارًا من 28 يوليو، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 36 و38 درجة مئوية، بينما تصل في محافظات جنوب الصعيد إلى 43 و44 درجة، في حين تبقى الأجواء أقل حرارة على السواحل الشمالية بدرجات تتراوح بين 30 و32 درجة.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

وأكدت أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، إذ ترتفع الحرارة المحسوسة عن المعلنة بما يتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، وهو ما يجعل الطقس أكثر حرارة خاصة خلال ساعات النهار.

80 % من طلبات التصالح لم تقبل.. برلماني يكشف مفاجآت جديدة

يظل ملف التصالح في مخالفات البناء واحدًا من أكثر الملفات التي تحظى باهتمام المواطنين، في ظل ارتباطه بتقنين أوضاع ملايين الوحدات السكنية والمنشآت المخالفة، وإنهاء المشكلات القانونية والإدارية التي تواجه أصحابها.

وجدد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مطالبته بإجراء تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، وفي مقدمتها مد فترة التصوير الجوي حتى نهاية عام 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أحد الحلول المهمة لمعالجة المشكلات التي تواجه المواطنين في ملف التصالح.



خلال أيام.. مفاجأة سارة للمتضررين بخصوص تأخير صرف المعاشات



شهدت الأيام الماضية حالة من الاستياء بين أصحاب المعاشات نتيجة تأخر صرف المستحقات المالية، وذلك بسبب مشكلات تقنية مرتبطة بأنظمة التشغيل الإلكترونية (السيستم).



وأكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن أزمة تأخر صرف المعاشات، وأزمة العدادات الكودية، وحذف المستحقين من البطاقات التموينية، ليست مجرد مطالب يطرحها المواطنون على النواب، وإنما هي حقوق أصيلة يجب أن يحصل عليها كل مواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد"، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أنه رغم انتهاء دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، فإنه يواصل عمله كما هو، ويستمر في المطالبة بحقوق المواطنين، مؤكدًا أن الأدوات البرلمانية المتاحة لكل نائب لا تتوقف بانتهاء دور الانعقاد.