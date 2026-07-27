قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ..تربوي يطالب بإعلانه رسمياً لطمأنة الطلاب
ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن
حجز أراضي مسكن 7 يبدأ اليوم.. خطوات التقديم وأماكن طرح 2898 قطعة أرض في 17 مدينة جديدة
الأخطاء التحكيمية وطرد بالوجون .. إنفانتينو يرد على الاتهامات التي واجهت كأس العالم 2026
الفلبين: العثور على عبوة ناسفة بالقرب من مبنى مجلس الشيوخ
بلوجر تثير الجدل: نتيجة الثانوية العامة ظهرت لابني.. والتعليم تنفي وتحذر|القصة كاملة
إصابة 10 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل بجمصة
تحول جديد في الأهلي.. كريم الدبيس صانع ألعاب بقرار من عموتة
2300 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
مفتي الجمهورية: الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا الحديثة ضرورة لحماية الأسرة من التفكك
ماذا حدث لأسعار الذهب والدولار بعد توقف الهجمات ما بين أمريكا وإيران؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الاثنين

الدولار
الدولار
البهى عمرو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 27 يوليو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم


الدولار الأمريكي

سعر البيع: 51.35 جنيه

سعر الشراء: 51.25 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 58.38 جنيه

سعر الشراء: 58.26 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 68.44 جنيه

سعر الشراء: 68.26 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.68 جنيه

سعر الشراء: 13.65 جنيه.

الدينار الكويتي

سعر البيع: 166.79 جنيه

سعر الشراء: 166.41 جنيه.

الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار والعملات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الثانوية العامة 2026

حقيقة إعلان أوائل الثانوية العامة 2026 غداً .. توضيح عاجل الآن

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 اليوم .. توضيح عاجل الآن

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 على صدى البلد خلال ساعات|سجل الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي

أسعار كروت الشحن وباقات الإنترنت الأرضي والموبايل بعد آخر تعديلات

منحة العمالة غير المنتظمة 2026

منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. موعد الصرف وشروط الحصول عليها

أسعار الدواجن

البانيه بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

الراقصة ماريا جانييف

أول تعليق من راقصة فيديو عيادة الأسنان الإسرائيلية

أفشة

مستحقاتنا كاملة.. شروط أفشة وشريف قبل الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

وزيرة التضامن

وزيرة التضامن تتفقد المشروعات التنموية بمطروح

امن سيبرانى

احذر المعلن محتال إلكتروني.. تفاصيل طرق خداع المستخدمين عبر الإعلانات الوهمية

وزير الزراعة

10 ملايين جرعة سنويا.. اتفاق مصري أوغندي لدعم الثروة الحيوانية ومكافحة الحمى القلاعية

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق؟

أول ساعة ذكية من إصدار أستون مارتن.. بريتلينج DB5

ساعة Breitling DB5
ساعة Breitling DB5
ساعة Breitling DB5

طريقة عمل سلطة المكرونة بالسوسيس فى دقايق

طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق
طريقة عمل المكرونة بالسويس فى دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حقيقةً !! هل الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط تتحكم في أسعار النفط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عالم على صفيح ساخن… هل نعيش لحظة تفكك النظام الدولي؟

منى أحمد

منى أحمد تكتب: القوة الناعمة لثورة يوليو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط.. لقطات مونديالية مثيرة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: المنهج الدراسي.. هل هو أداة بناء أم معول هدم ؟

المزيد