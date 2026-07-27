تحقيق إسرائيلي بعد العثور على جثة مجندة بقاعدة عسكرية

عثر جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأحد على جثة مجندة في جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل قاعدة عسكرية في وسط الأراضي المحتلة، بشكل غريب لم يعرف له أسباب حتى الآن.

ووصلت السلطات إلى جثة المجندة خلال عملية بحث عنها بعد الإخبار باختفائها.

ولا يعلم الظروف التي أدت لوفاتها وهل إن كانت وفاتها بسبب مرضي أو بفعل فاعل أم أنها هي من أقدمت على الانتحار في ظل ما يعانيه المجندون الإسرائيليون من طوارئ على الجبهات المتعدد للقتال، رغم تراجع وتيرته الآن.

وأُعلن فتح تحقيق من قبل الشرطة العسكرية الإسرائيلية، على أن تُحال نتائجه، بعد استكماله، إلى النيابة العسكرية الإسرائيلية للنظر فيها، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن عائلة المجندة أُبلغت بالحادث، مضيفًا أن الجيش يشارك الأسرة حزنها وسيواصل مرافقتها.

معاقبة إسرائيل



من ناحية أخرى، وقع أكثر من 80 عضوًا في البرلمان البريطاني، عريضة تطالب بفرض عقوبات واسعة النطاق ضد إسرائيل.

وقال ريتشارد بيرجون، النائب في البرلمان البريطاني، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن أكثر من 80 عضوًا بالبرلمان من مجلسي العموم واللوردات، ومن 9 أحزاب مختلفة، وقعوا عريضة تطالب بفرض عقوبات واسعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أن هذه العقوبات تشمل: “حظر بيع الأسلحة، وعقوبات اقتصادية، بالإضافة إلى حظر شراء وبيع منتجات المستوطنات في الضفة الغربية".