في خطوة مفاجئة .. استقالة محافظ البنك المركزي الإندونيسي

أعلن سكرتير الدولة ​الإندونيسي، براسيتيو هادي، اليوم /الاثنين/ استقالة محافظ البنك المركزي، بيري وارجيو، في خطوة مفاجئة قد تثير قلق المستثمرين بشأن استقلالية البنك المركزي.

وقال براسيتيو للصحفيين - في مؤتمر صحفي نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - إن رئيس البلاد، برابوو سوبيانتو، قبل استقالة بيري.

وقد تم تعيين ديستري دامايانتي، النائبة الأولى للمحافظ، في المنصب خلفا لبيري .. فيما كشفت ديستري أن استقالة بيري جاءت لأسباب شخصية.

وقد تسبب النبأ في تراجع قيمة الروبية بنسبة 0.32% لتصل إلى 17,992 روبية مقابل الدولار الأمريكي، بينما شهد مؤشر بورصة جاكرتا الرئيسي تقلبات حادة بين المكاسب والخسائر.