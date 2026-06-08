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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد طه: البرنامج الوطني للقبالة خطوة لتعزيز جودة خدمات صحة الأم والطفل

دكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
دكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
عبدالصمد ماهر

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، أن إطلاق البرنامج الوطني للقبالة في مصر يمثل خطوة مهمة نحو تطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرأة والطفل، ويعكس اهتمام الدولة المصرية بتبني نماذج رعاية صحية حديثة قائمة على الجودة والكفاءة والاستدامة.

جاء ذلك عقب الإعلان الرسمي عن إطلاق البرنامج الوطني للقبالة في مصر، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة» ، وذلك خلال فعالية رفيعة المستوى عقدتها وزارة الصحة والسكان بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، وبمشاركة عدد من قيادات القطاع الصحي والجهات الوطنية والشركاء الدوليين المعنيين بصحة الأم والطفل.

 دعم خدمات القبالة وتأهيل القابلات

وهنأ رئيس الهيئة وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين المشاركين في إعداد وإطلاق البرنامج، مؤكدا أن دعم خدمات القبالة وتأهيل القابلات وفق المعايير المهنية المعتمدة يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة، ويعزز جهود الدولة لخفض معدلات الوفيات وتحسين المؤشرات الصحية المرتبطة بصحة الأم والطفل.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن أهداف البرنامج الوطني للقبالة في مصر تتوافق مع رؤية الهيئة في دعم نظم الرعاية الصحية الآمنة والفعالة والمتمركزة حول احتياجات المرضى، لافتا إلى أن جودة الرعاية تبدأ من كوادر صحية مؤهلة لتقديم خدمات صحية آمنة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح أن تطوير خدمات القبالة يمثل أحد المحاور الرئيسية للارتقاء بخدمات صحة الأم والطفل، مشيراً إلى قرب إطلاق الهيئة لمعاييرجودة للمنشآت الصحية الصديقة للأم والطفل، بما يضمن توفير بيئة رعاية آمنة وداعمة خلال فترات الحمل والولادة وما بعدها، ويسهم في تحسين تجربة المتعاملين مع الخدمة الصحية وتحقيق أفضل النتائج الصحية للأمهات والأطفال.

كما أشار رئيس الهيئة إلى جهود (GAHAR) نحو إعداد معايير وطنية متخصصة للرعاية التمريضية بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يدعم تطوير الممارسات المهنية في مجالات التمريض والقبالة، ويرسخ مفاهيم الجودة وسلامة المرضى داخل مختلف مستويات تقديم الخدمة الصحية.

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