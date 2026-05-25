مستشفى برج العرب أول مستشفى جامعي بالإسكندرية يحصل على اعتماد GAHAR

هنأ الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، مستشفيات جامعة الإسكندرية بمناسبة تحقيقها إنجازًا جديدًا يعكس تميز منظومة الأداء الطبي والتطوير المستمر في الخدمات الصحية.

دعم منظومة التأمين الصحي الشامل

وأكد أن هذا الإنجاز يأتي في إطار الاستعدادات لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مشيرًا إلى نجاح مستشفى برج العرب الجامعي في استيفاء متطلبات استكمال الاعتماد المبدئي وفقًا للمعايير المصرية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتصبح أول مستشفى جامعي بمحافظة الإسكندرية يحصل على هذا الاعتماد، محققة نسبة تقييم متميزة بلغت 95.5% من إجمالي 100%.

ومن جانبه، أشار الدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة للدعم والمتابعة المستمرة من اللجنة العليا التي شكّلها رئيس جامعة الإسكندرية لتجهيز المستشفيات الجامعية للاعتماد، برئاسة الدكتورة نيرمين حسام، نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى جانب الجهود المتكاملة لفريق العمل بمستشفى برج العرب الجامعي.

وأضاف أن هذا النجاح تحقق تحت إشراف كل من الدكتور عصام بديوي، القائم بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة أمنية نصار، نائب المدير التنفيذي ومدير إدارة ضمان الجودة بالمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد أمين، مدير مستشفى برج العرب الجامعي، وبمشاركة فعالة من جميع فرق العمل والإدارات المختلفة بالمستشفى، بما يعكس روح العمل الجماعي والالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات الطبية.