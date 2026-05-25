حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية يعقد اجتماعا الشهر القادم لمراجعة سياسات الدولة لهذا العام

أفادت وسائل إعلامية رسمية في كوريا الشمالية اليوم /الإثنين/ بأن حزب العمال الحاكم سيعقد الشهر المقبل اجتماعا من أجل إجراء مراجعة لسياسات الدولة والحزب لهذا العام.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية أن المكتب السياسي لحزب العمال الكوري قرر عقد الاجتماع العام الثاني للجنة المركزية التاسعة في أواخر يونيو القادم، وذلك وفقا لوسائل إعلامية رسيمة في بيونج يانج.

وأفادت هذه الوسائل الإعلامية بأن الاجتماع يهدف أيضا إلى مناقشة خطة العمل في النصف الثاني من العام الجاري، وبحث عدد من القضايا المهمة، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.

ويأتي الاجتماع المقرر عقده في شهر يونيو في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الشمالية إلى تنفيذ إجراءات متابعة للقرارات التي تم التوصل إليها في المؤتمر التاسع للحزب الذي عقد في أواخر فبراير الماضي.

ومن المنتظر معرفة ما إذا كانت كوريا الشمالية ستتخذ قرارات مهمة بشأن سياساتها تجاه كوريا الجنوبية أو الولايات المتحدة الأمريكية في الاجتماع المقبل، وذلك وسط تكهنات بأن الرئيس الصيني شي جين بينج قد يزور بيونج يانج قريبا.