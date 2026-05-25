بميزات ثورية .. إليك أفضل سوار ذكي في الأسواق 2026

طرحت شاومي مؤخرًا سوار Smart Band 10 Pro في الصين، والذي يأتي بالعديد من التحسينات كوجود شاشة AMOLED منحنية بحجم 1.74 بوصة، ومستشعرات صحية مُحدّثة، وميزات مُحسّنة لتتبع اللياقة البدنية.

وفي الوقت نفسه، لا يزال سوار Smart Band 9 Pro السابق من بين أجهزة تتبع اللياقة البدنية الأكثر شيوعًا ضمن الفئة الاقتصادية في العديد من الأسواق العالمية.

سوار Smart Band 11 Active

سوار شاومي الذكي 10 برو

اكتسبت سلسلة أساور شاومي الذكية سمعة طيبة بفضل تقديمها ميزات صحية ولياقة بدنية مفيدة بأسعار معقولة فقد أصبحت مراقبة معدل ضربات القلب، وتتبع النوم، وعمر البطارية الطويل، وعشرات أوضاع التمرين، من الميزات القياسية في جميع إصدارات السلسلة، مما ساعدها على المنافسة مع الأجهزة القابلة للارتداء الأغلى ثمناً.



في هذه المرحلة، لا تكشف قوائم الشهادات الجديدة عن أي تفاصيل تتعلق بالأجهزة، لكنها تشير بقوة إلى أن شاومي تُحضّر لإطلاق جهاز قابل للارتداء آخر خارج الصين. إذا كان الجهاز بالفعل جزءًا من سلسلة Smart Band 11، فمن المرجح أن يتوقع المستخدمون تحسينات إضافية في دقة التتبع، وميزات البرامج، وكفاءة استهلاك البطارية.

مع ظهور الشهادات الآن على الصعيد الدولي، فمن المحتمل ألا يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن تبدأ التفاصيل الملموسة حول سوار شاومي الذكي التالي في الظهور.